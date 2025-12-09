جهاد اسلامی پرونده تحویل اجساد صهیونیستی را بست

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی -پس از تحویل آخرین جسد در شمال نوار غزه، «سرایا القدس» شاخه نظامی جهاد اسلامی اعلام کرد پرونده اسرای اسرائیلی نزد خود را به‌طور کامل بسته است.

ابوحمزه، سخنگوی «سرایا القدس» گفت که این نیروها در نبرد نشان دادند که اسرای اسرائیلی جز با تصمیم آنها بازنمی‌گردند یا اگر بازگردند در تابوت خواهند بود.

او بر پایبندی «سرایا القدس» و دیگر گروه‌های مقاومت به همه بند‌های مربوط به مرحله اول توافق آتش‌بس و پایان حمله رژیم تروریستی اسرائیل به نوار غزه تأکید کرد و از میانجی‌ها و طرف‌های ضامن خواست بر این رژیم تروریستی فشار بیاورند تا به تعهدات خود عمل کند و به «نقض‌های جنایتکارانه مکرر» این توافق پایان دهد.

در مقابل، دفتر بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم تروریستی اسرائیل ادعا کرد: «در پی اعلام جنبش جهاد اسلامی درباره یافتن بقایای یک گروگان، اسرائیل با جدیت شدید به تأخیر در تحویل فوری آن می‌نگرد».

این بیانیه ‌ی ادعایی می‌افزاید: «این اقدام، نقض جدیدی از توافق آتش‌بس در غزه به شمار می‌آید و اسرائیل خواستار بازگرداندن فوری اجساد سه اسیر کشته‌شده‌ای است که هنوز در نوار غزه نگهداری می‌شوند».

هفته گذشته، «سرایا القدس» شاخه نظامی جنبش فلسطینی «جهاد اسلامی»، اعلام کرده بود که بقایای یکی از سه اسیر اسرائیلی باقی‌مانده در غزه را پیدا کرده است.

در بیانیه این گروه آمده بود: «امروز در جریان عملیات جست‌و‌جو در مناطقی که ارتش در مرکز نوار غزه بر آنها کنترل دارد، جسد یکی از اسرای دشمن را پیدا کردیم».

این تحول در چارچوب توافق تبادل اسرا صورت گرفته است که در تاریخ ۱۰ اکتبر گذشته و در قالب توافق آتش‌بس در غزه انجام شد؛ به‌طوری که گروه‌های فلسطینی در آن ۲۰ اسیر اسرائیلی زنده آزاد کردند و بقایای اجساد ۲۷ نفر دیگر از مجموع ۲۸ نفر را تحویل دادند.

منبع: اسپوتنیک