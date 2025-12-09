آمریکا در دوره ترامپ؛ کنار رفتن از جایگاه همیشگی

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - رئیس فراکسیون حزب مردم اروپا در پارلمان این قاره به این نکته اشاره کرد که آمریکا در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ از نقش سنتی خود به‌عنوان «رهبر جهان» کنار رفته است.

مانفرد وبر در مصاحبه‌ای با روزنامه «پولیتیکو» تاکید کرد که رویکرد جدید آمریکا فاقد روح همکاری و شراکت است و رفتار خودخواهانه‌ای در تعامل با متحدان، به‌ویژه شرکای اروپایی، از خود نشان می‌دهد و به طرفی مذاکره‌کننده تبدیل شده که منافع خود را بر هر ملاحظه مشترکی ترجیح می‌دهد.

از سوی دیگر، ایراچی گارسیا، رئیس فراکسیون ائتلاف ترقی‌خواه سوسیالیست‌ها و دموکرات‌ها در پارلمان اروپا، اظهار داشت که سخنان اغراق‌آمیز درباره تضعیف اروپا و کاهش جایگاه آن بی‌اساس است و صرفا توهمی است که جریانی در داخل آمریکا برای ترویج انزواطلبی و دنبال کردن منافع یک‌جانبه خود ایجاد می‌کند.

همچنین، والری هاییه، رئیس فراکسیون نوسازی اروپایی، اشاره کرد که سند جدید امنیت ملی آمریکا نشان‌دهنده قصد صریح و یا غیرمستقیم برای حمایت از نیرو‌های آمریکایی است که به دنبال تضعیف همبستگی اروپایی و برهم زدن وحدت اتحادیه، از طریق تشویق سخنان جدایی‌طلبانه یا ضدهمگرایی در داخل قاره، هستند.

این انتقادات اروپایی پس از انتشار استراتژی جدید ملی امنیتی کاخ سفید مطرح شده است؛ سندی که به‌صراحت از کشور‌های اروپایی خواسته است مسئولیت دفاع از خود را به‌تنهایی بر عهده بگیرند و «انتظارات غیرواقع‌بینانه» برخی مقامات اروپایی نسبت به تحولات اوکراین را مورد انتقاد قرار داده و آنها را متهم به اتخاذ رفتار‌هایی کرده که با اصول دموکراتیک بنیادین مغایرت دارد، مانند نادیده گرفتن صدای اپوزیسیون.

منبع: آر تی