وزیر راه و شهرسازی گفت:حضور مؤثر زنان توانمند در عرصه‌های مختلف یکی از شاخص‌های توسعه‌یافتگی جوامع است و زنان طراحان و مجریان برنامه‌های توسعه محسوب می‌شوند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری-فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی در جشنواره حکمرانی زنان که با شعار حکمرانی زنان الگوی تحول جامعه توسط مدرسه عالی حکمرانی شهید بهشتی برگزار شد گفت: حضور مؤثر زنان توانمند در عرصه‌های مختلف یکی از شاخص‌های توسعه‌یافتگی جوامع است و زنان طراحان و مجریان برنامه‌های توسعه محسوب می‌شوند

وی با تقدیر از برگزارکنندگان جشنواره اظهار کرد: این رویداد نه تنها پاسداشت تلاش‌های زنان حکمران است بلکه فرصتی برای بازاندیشی در مسیر طی شده و ترسیم افق‌های پیش رو به شمار می‌رود

وزیر راه و شهرسازی با بیان این که زنان کنشگران و عاملان پیشرفت جوامع هستند، افزود: تحقق حکمرانی خوب که بر پایه مشارکت حاکمیت قانون شفافیت پاسخگویی وفاق عمومی و حقوق مساوی استوار است بدون حضور فعال و آگاهانه زنان ممکن نیست

وی حرکت به سمت حکمرانی زنان پیشرو و آینده ساز را نیازمند عبور از دو مسیر همزمان دانست و گفت: مسیر نخست توانمندسازی روزافزون زنان است و برای این هدف باید نسلی از زنان آموزش دیده و دارای مهارت‌های رهبری تفکر راهبردی مذاکره و شبکه‌سازی تربیت شود تا بتوانند در میدان‌های تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری نقش‌آفرینی کنند.

وی تقویت تاب‌آوری روانی و اجتماعی زنان در برابر محدودیت‌ها و نگرش‌های زن‌ستیزانه را شرط شکوفایی استعدادها و ایفای نقش‌های چندگانه آنان خواند.

وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به سوالی درباره جمع زنانگی و حضور اجتماعی اظهار داشت: این دو قابل تفکیک نیستند و یک مادر توانمند می‌تواند هم با بهترین کیفیت به تربیت فرزند بپردازد و هم نقش راهبردی در جامعه ایفا کند.

صادق مسیر دوم را اصلاح ساختارهای قانونی و حکمرانی با نگاه تحول‌خواه و عدالت محور عنوان کرد و گفت: باید موانع ساختاری حضور زنان در عرصه حکمرانی برداشته شود و ملاک انتخاب مدیران باید تخصص و کارآمدی باشد نه جنسیت.

دختران و زنان ایران بارها نشان داده‌اند که در فضای برابر توانمندی و پیشتازی خود را ثابت کرده‌اند

وی تاکید کرد: برای حضور مؤثر زنان در حکمرانی نیازی به تبعیض مثبت نیست و کافی است تبعیض‌های موجود رفع شود زیرا دختران و زنان ایران بارها نشان داده‌اند که در فضای برابر توانمندی و پیشتازی خود را ثابت کرده‌اند.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به روند زنانه شدن تحولات اجتماعی در ایران گفت: برخی موانع رفع شده و بسیاری از اولین‌ها رقم خورده است از جمله انتخاب نخستین وزیر زن در یک وزارتخانه زیربنایی که به برکت اعتماد دولت و مجلس و توجه رهبر انقلاب به نقش زنان صورت گرفته است.

وی افزود: در همه سفرهای استانی جلساتی با زنان نخبه و کارآفرین برگزار می‌کنم و در ادامه در شورای اداری استان حضور آن بانوان را رصد می‌کنم و اگر کمرنگ شده باشد پیگیری می‌کنم هرچند هنوز تا نقطه مطلوب فاصله داریم.

صادق کلید موفقیت را برقراری پیوند هوشمندانه میان عاملیت و کنشگری اجتماعی زنان دانست و گفت: زن بودن و زنانگی باید حفظ شود و هیچ یک نباید در سایه دیگری قرار گیرد، زیرا چنین الگوی متوازنی زمینه حکمرانی متعالی زنان را فراهم می‌کند جایی که آنچه اهمیت دارد عقلانیت هدایت اجتماعی تولید اعتماد و خدمتگزاری است

وی خطاب به زنان حاضر در مراسم اظهار داشت: شما تنها مسئول اداره بخشی از کشور نیستید بلکه رفتار امروزتان آینده حکمرانی زنان در ایران را رقم می‌زند و باید با عملکردی درخشان زمینه حضور پررنگ‌تر دیگر زنان را فراهم کنید.

وزیر راه و شهرسازی بر ضرورت گفتمان‌سازی مستمر برای پیشرانی زنان و تقویت تاب‌آوری فردی و جمعی آنان تاکید کرد و افزود: باید نقش بی‌بدیل زنان در انسجام اجتماعی و همبستگی ملی برای تصمیم‌گیران تبیین شود.

وی با قدردانی از مدرسه عالی حکمرانی شهید بهشتی اظهار داشت: حکمرانی خوب حاصل تعامل سازنده دولت با جامعه مدنی بخش خصوصی و رسانه‌هاست و زنان می‌توانند در همه این عرصه‌ها محور وحدت و پیشرفت باشند

صادق  در پایان ابراز امیدواری کرد: با همت جمعی موانع یکی پس از دیگری برداشته شود و در سایه نظام اسلامی مبتنی بر عدالت شاهد نقش‌آفرینی گسترده‌تر زنان پیشرو و آینده‌ساز در ساخت ایرانی آباد مستقل و متعالی باشیم.

