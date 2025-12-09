کرملین با انتقاد شدید از مرتس، می‌گوید پوتین اتحاد جماهیر شوروی را احیا نخواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دیمیتری پسکوف، دبیر مطبوعاتی کرملین، روز سه‌شنبه بیانیه فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، مبنی بر اینکه روسیه به دنبال احیای اتحاد جماهیر شوروی است را رد کرد.

او به اظهارات ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در رد این احتمال اشاره کرد. پسکوف تأکید کرد: «او بار‌ها این را گفته است؛ و صحبت کردن در مورد [این موضوع]نشان‌دهنده بی‌احترامی به شرکای ما، متحدان ما در کشور‌های مستقل مشترک‌المنافع است.»

وی در پایان گفت: «در مورد آماده‌سازی حمله به ناتو، این کاملاً بی‌معنی است.»

پیشتر،  صدراعظم آلمان از افزایش کمک‌های نظامی به کی‌یف و احتمال تولید موشک‌های دوربرد در اوکراین خبر داد. این تصمیم در پی افزایش حملات روسیه به زیرساخت‌های اوکراین و مناطق غیرنظامی اتخاذ می‌شود.

سخنان صدر اعظم آلمان کاملا درست است.
