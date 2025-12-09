باشگاه خبرنگاران جوان - شبکه تماشا در راستای به‌روزرسانی آرشیو تلویزیونی و ارتقای کیفیت آثار نمایشی، مجموعه سوریِ «مدیرکل» (با نام اصلی خاطرات مدیرکل و عنوان عربی یومیات مدیر عام) را پس از انجام فرآیند بازسازی و ریمستر، برای پخش در جدول ‌پخش خود قرار داده است.

با توجه به پخش HD تماشا، فرآیند ترمیم، آماده‌سازی و آرشیو آثار با بالاترین کیفیت موجود، یعنی 4K صورت می‌گیرد .

مجموعه تلویزیونی کمدی «مدیرکل» به کارگردانی هشام شربتجی محصول سال ۱۹۹۵ کشور سوریه است. نگارش فیلم‌نامه این مجموعه بر عهده زیاد الریس بوده و خالد دهنی تدوین آن را انجام داده است.

این مجموعه در سال ۱۳۷۵ به همت «امور دوبلاژ شبکه ۲» در ۲۶ قسمت برای دوبله و صداگذاری به مدیریت دوبلاژ محمود قنبری سپرده شد.