باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس مجمع خیرین مدرسه‌ساز کشور ظهر امروز در آیین افتتاح هنرستان ۱۸ کلاسه حاج محمود ربیعی قهرود در این شهرستان، اظهار کرد: خیرین مدرسه‌ساز از ابتدای سال تا پایان مهر ۱۸/۵ همت در امر مدرسه‌سازی کمک کردند و این رقم تا پایان سال به ۳۰ همت خواهد رسید.

حمیدرضا شاه‌حسینی افزود: امسال در کل کشور ۲ هزار و ۴۰۷ مدرسه تحویل آموزش‌وپرورش شده که ۶۱ درصد را خیرین مدرسه‌ساز کمک کردند.

رئیس مجمع خیرین مدرسه‌ساز لرستان گفت: ۶۰۰ مدرسه در لرستان نیاز به تخریب و بازسازی دارند، حدود ۲۰۰ مدرسه فاقد سرویس بهداشتی مناسب است که نیاز است بازسازی شوند.

محمدعلی رضوی افزود: ۹۲ مدرسه سنگی در لرستان تا پایان سال برچیده خواهند شد.

وی اظهار کرد: مدارس جایگزین مدارس سنگی و کانکسی در لرستان توسط یک خیر خیراندیش در حال ساخت است که تا پایان امسال تکمیل خواهند شد.

رئیس مجمع خیرین مدرسه‌ساز لرستان گفت: باتوجه‌به زلزله‌خیز بودن استان لرستان نیاز است تا این مدارس با کمک خیرین و دولت بازسازی شوند.

مدیر آموزش‌وپرورش بروجرد گفت: سیمای آموزش در بروجرد فرسوده است، مدارس تخریبی در بروجرد فراوان است و آمارش قابل‌ذکر در جلسه نیست.

بهروز یاراحمدی افزود: بروجرد ۱۱۱ سال پیشینه آموزش‌وپرورش دارد، دست نیاز آموزش‌وپرورش به سمت خیرین دراز است و از خیرین بزرگوار برای ساخت مدارس استاندارد در بروجرد درخواست داریم.

وی افزود: تراکم بالای دانش‌آموزان در هر کلاس درس حدود ۴۰ نفر است، فضای آموزشی برای ۳۰۰ نفر هم اکنون ۴۵۰ نفر حضور دارند.

وی بیان کرد: تجهیزات آزمایشگاهی و ورزشی و فرهنگی و هنری در مدارس ضعیف است، دانش‌آموزان حق دارند برای رشد و پیشرفت در مدارس استاندارد تحصیل کنند.

منبع: صدا و سیما