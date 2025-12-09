فیلم سینمایی «احمد» با صدای حامد زمانی از ۲۶ آذرماه اکران خود را در سینما‌های سراسر کشور آغاز می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با مشخص شدن زمان اکران فیلم سینمایی «احمد» به کارگردانی امیرعباس ربیعی و تهیه‌کنندگی حبیب‌الله والی‌نژاد، حامد زمانی، خواننده‌ای که به تازگی پس از وقفه‌ای طولانی به عرصه موسیقی بازگشته است، قطعه‌ای را برای این فیلم و در وصف شهید احمد کاظمی خوانده است که همزمان با اکران «احمد» رونمایی خواهد شد. 

«احمد» به نویسندگی امیرعباس ربیعی و رضا محبی‌نوری، پس از دو سال از چهارشنبه ٢۶ آذر توسط پخش بهمن سبز و به سرگروهی سینما فرهنگ به اکران در می‌آید.

این اثر بر اساس روایتی واقعی ساخته شده است و به حماسه ناگفته شهید احمد کاظمی در ۱۸ ساعت نخست و پرالتهاب زلزله مهیب بم به عنوان یک حادثه تراژیک ملی می‌پردازد.

تینو صالحی، توماج دانش بهزادی، ساره رشیدی، مهیار شاپوری، عباس جلیل‌زاده، عماد درویشی و... در این فیلم سینمایی نقش‌آفرینی‌ می‌کنند. ساره رشیدی برای این اثر برنده دیپلم افتخار بهترین بازیگر نقش اول زن از جشنواره فیلم فجر شد. 

«احمد»، محصول مشترک سازمان سینمایی سوره و موسسه تصویرشهر است که نخستین‌بار در چهل‌ و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر به نمایش درآمد و برنده ۳ سیمرغ بلورین بهترین چهره‌پردازی، بهترین جلوه‌های ویژه بصری و جایزه ویژه گوهرشاد شد.

