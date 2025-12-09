مدیرکل بهره‌برداری از معادن وزارت صمت گفت: مزایده پهنه طلای آذربایجان غربی با استقبال مواجه نشد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری-محمدرضا کریمی، مدیرکل بهره‌برداری وزارت صنعت، معدن و تجارت، با تشریح ظرفیت‌های قانونی برنامه هفتم برای جذب سرمایه‌گذار در بخش معدن و صنایع معدنی گفت: طبق بند ت ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولید و بندهایی از ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه، سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در راستای برنامه های هفتم می‌توانند نسبت به سرمایه گذاری ، ایجاد ارزش افزوده در بخش معدن و صنایع معدنی حضور پیدا کند از پروانه های اکتشافی تا بخش فرآوری می تواند در قالب قراردادهای استخراج فروش و راهبری فعال شود.

وی افزود: سازمان توسعه تاکنون بیش از ۹۰ واحد و معدن بزرگ خود را براساس همین چارچوب قانونی واگذار کرده است. همچنین برنامه‌ریزی شده که برای محدوده‌های دارای پروانه اکتشاف در استان‌ها، فراخوان‌های عمومی برای جذب سرمایه‌گذار برگزار شود.

نحوه ورود سرمایه‌گذاران خارجی

کریمی در تشریح شرایط حضور سرمایه‌گذاران خارجی توضیح داد: سرمایه‌گذار خارجی در صورت فعالیت مستقل باید مجوزهای لازم را از وزارت اقتصاد دریافت کند؛ اما اگر به‌صورت مشارکت با یک شریک ایرانی وارد مزایده شود، صلاحیت‌های فنی، مالی و مدیریتی شریک ایرانی بررسی می‌شود و امکان حضور فراهم خواهد بود.

 به گفته او، میزان استخراج پیشنهادی نیز به‌عنوان یکی از شروط مزایده اعلام می‌شود.

سرنوشت واگذاری ۲۷۰ پهنه اکتشافی

وی درباره طرح واگذاری ۲۷۰ پهنه اکتشافی سازمان توسعه گفت: اسناد این طرح به‌گونه‌ای تنظیم شد که شرکت‌های مشترک تشکیل شود و میزان مشارکت هر سرمایه‌گذار در شرکت مشخص باشد. برای استان‌های آذربایجان غربی، سیستان‌ و بلوچستان و اصفهان بسته‌های سرمایه‌گذاری تهیه و مزایده برگزار شد. 

به گفته وی، مزایده پهنه طلای آذربایجان غربی با استقبال مواجه نشد. در پی این موضوع، با دستور دکتر سمیع‌نژاد، کارگروهی تشکیل شده تا اسناد مزایده بازنگری و موانع حضور سرمایه‌گذاران شناسایی و رفع شود.

کریمی تأکید کرد: این تنها یکی از هفت مدل سرمایه‌گذاری ماست و با اصلاح اسناد، انتظار می‌رود شرکت‌های بیشتری در مزایده‌ها شرکت کنند.

وی در خصوص آخرین وضعیت معدن طلای پیدا شده شادان در خراسان جنوبی گفت: در حال ایجاد یک مسیر برای رسیدن به معدن هستیم که این مسیر حدود ۲ کیلومتر است که‌ در حال رفع معارضان آن هستیم.

