باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - حسام بدران، عضو دفتر سیاسی حماس، به خبرگزاری فرانسه گفت که این جنبش خواستار توقف نقض آتش‌بس توسط رژیم تروریستی اسرائیل پیش از آغاز مرحله دوم توافق آتش‌بس در نوار غزه است.

او خاطرنشان کرد که هرگونه بحثی در مورد شروع مرحله دوم باید با فشار آشکار میانجیگران و ضامن‌ها از جمله آمریکا، برای اطمینان از اجرای کامل تمام مفاد مرحله اول توسط اشغالگران که شامل تبادل اسرا، توقف خصومت‌ها و ورود کمک‌ها به نوار غزه است، همراه باشد.

رژیم تروریستی اسرائیل با وجود آتش‌بس، همچنان به حملات هوایی متناوب به نوار غزه ادامه می‌دهد و ادعا می‌کند که حماس آتش‌بس را نقض کرده است. حماس و این رژیم تروریستی در حال تبادل اتهاماتی در مورد نقض آتش‌بس بوده‌اند.

منبع: النشره