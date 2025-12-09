امروز سه‌شنبه ۱۸ آذرماه ۱۴۰۴ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۱۳۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.

امروز سه‌شنبه ۱۸ آذرماه ۱۴۰۴ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۱۳۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۱۲ میلیون و ۶۶۶ هزار تومان معامله می‌شود.

محصول  نرخ
سکه طرح جدید  ۱۳۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
سکه طرح قدیم ۱۲۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
نیم سکه ۷۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان 
ربع سکه ۴۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان
سکه گرمی  ۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان
طلای ۱۸ گرمی ۱۲ میلیون و ۶۶۶ هزار تومان
طلای ۲۴ عیار ۱۶ میلیون و ۸۸۷ هزار تومان
