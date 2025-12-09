باشگاه خبرنگاران جوان - امروز سهشنبه ۱۸ آذرماه ۱۴۰۴ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۱۳۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش میرسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۱۲ میلیون و ۶۶۶ هزار تومان معامله میشود.
|محصول
|نرخ
|سکه طرح جدید
|۱۳۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
|سکه طرح قدیم
|۱۲۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
|نیم سکه
|۷۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان
|ربع سکه
|۴۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان
|سکه گرمی
|۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان
|طلای ۱۸ گرمی
|۱۲ میلیون و ۶۶۶ هزار تومان
|طلای ۲۴ عیار
|۱۶ میلیون و ۸۸۷ هزار تومان