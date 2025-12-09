یک مقام صهیونیستی گفت که اسرائیل روز چهارشنبه گذرگاه اردن را به روی کامیون‌های کمک‌رسانی غزه بازگشایی می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - یک مقام اسرائیلی روز سه‌شنبه گفت که اسرائیل برای اولین بار از اواخر سپتامبر، گذرگاه مرزی تحت کنترل اسرائیل بین اردن و کرانه باختری اشغالی را به روی کامیون‌های کمک‌های بشردوستانه عازم غزه بازگشایی خواهد کرد.

یک مقام اسرائیلی روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای گفت: «به دنبال تفاهمات و دستورالعمل رده‌های سیاسی، از فردا (چهارشنبه) انتقال کالا و کمک از اردن به منطقه یهودا و سامره و به نوار غزه از طریق گذرگاه آلنبی مجاز خواهد بود.»

این مقام افزود: «تمام کامیون‌های کمکی که به مقصد نوار غزه حرکت می‌کنند، پس از بازرسی کامل امنیتی، تحت اسکورت و امنیت حرکت خواهند کرد.»

منبع: خبرگزاری فرانسه

برچسب ها: آتش بس غزه ، کمک های بشردوستانه
