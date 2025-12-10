از شنبه ۲۲ آذرماه شاهد اجرای طرح سه نرخی شدن بنزین و حذف سهمیه های سوخت برای خودروهای وارداتی و دولتی و... به صورت رسمی آغاز خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران خبرنگاران؛ محبوبه کباری- روز گذشته، آخرین تصمیمات در حوزه اعمال تغییرات قیمت بنزین اعلام شد؛ به طوری که فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، از بامداد شنبه ۲۲ آذر ماه، بنزین سهنرخی خواهد شد.
جزئیات سهمیهبندی سهنرخی بنزین
مهاجرانی اعلام کرد: «از بامداد شنبه بیست و دوم آذرماه، قیمت بنزین در کارت جایگاه به ۵,۰۰۰ تومان افزایش پیدا میکند. لازم است تأکید کنم که ۸۰ درصد مردم با همان ۱۶۰ لیتر (شامل ۶۰ لیتر با نرخ ۱,۵۰۰ تومان و ۱۰۰ لیتر با نرخ ۳,۰۰۰ تومان) نیازشان کاملاً تأمین میشود و طبیعتاً کسانی که میخواهند از کارت جایگاه استفاده کنند، باید رقم ۵,۰۰۰ تومان را پرداخت کنند.»
اقدامات اجرایی از روز شنبه
اقداماتی که از صبح شنبه اجرا خواهد شد، عبارتاند از:حذف سهمیه خودروهای دارای پلاک دولتی (بهجز آمبولانسها).حذف سهمیه خودروهای وارداتی (خودروهایی که پلیس راهور، کشور سازنده آنها را غیر از ایران اعلام کرده است). حذف سهمیه خودروهای دارای پلاک مناطق آزاد.
اعمال قیمت جدید یعنی ۵,۰۰۰ تومان برای کارت جایگاه (با تأکید بر اینکه هماهنگیهای لازم با سکوهای حملونقل انجام شده و هیچگونه افزایش قیمتی در خدمات آنها نخواهد بود).
طراحی موارد و سازوکارهای خاص برای موتورسیکلتها و وانتبارها.
سامانههای شناسایی و تخصیص سهمیه
عظیمیفر، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران، با اشاره به تکالیف محول شده به این شرکت اظهار داشت: یکی از مهمترین این تکالیف، ایجاد سامانهای برای شناسایی خودروهایی بود که مشمول دریافت سهمیه میشوند.
او بیان کرد: «این سامانه طراحی و آمادهسازی شده و متقاضیان از فردا میتوانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی FCS.NIOPDC.IR خودروی خود را انتخاب کنند. خودرویی که سهمیه دریافت میکند، در حوزه اعمال نرخ سوم قرار میگیرد و زیرساختهای فنی لازم برای اجرای این بخش نیز به طور کامل فراهم شده است.»
اعطای سهمیه اعتباری به سکوهای اینترنتی حملونقل مسافر
مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران اضافه کرد: در حوزه حملونقل اینترنتی، سامانه و شیوهنامهای با همکاری وزارت کشور، سازمان برنامهوبودجه و خود پلتفرمها (از جمله اسنپ و تپسی) تدوین و نهایی شده است. بر اساس این سازوکار، سهمیه اعتباری ریالی به خودروهای فعال این پلتفرمها بر مبنای پیمایش ماهانه تخصیص مییابد تا از افزایش نرخ کرایهها در اثر اعمال نرخ سوم سوخت یا افزایش قیمت کارت اضطراری جایگاهها جلوگیری شود.
تأکید وزیر نفت بر صدور کارتهای سوخت
محسن پاکنژاد، وزیر نفت، درباره روند صدور کارتهای سوخت اظهار کرد: «هیچ نگرانی برای هموطنان وجود ندارد و صدور کارت سوخت کمافیالسابق ادامه خواهد داشت. صدور کارت سوخت المثنی نیز با همان فرایندهای سابق در جریان است و هیچ دغدغه و مضیقهای برای مردم عزیزمان در این حوزهها ایجاد نخواهد شد.»
وی ادامه داد: «آنچه که دستخوش تغییر شد، استفاده از کارت اضطراری سوخت در جایگاههاست که به عدد ۵۰۰۰ تومان رسید.»
پاکنژاد افزود: «بر اساس مطالعاتی که انجام شده، بیش از ۴۲ درصد سوختگیری در جایگاههای سوخت با استفاده از کارت جایگاه صورت میگیرد. بنابراین برای استفاده بهینه، همراه داشتن کارت سوخت شخصی اهمیت بیشتری پیدا میکند.»
دیدگاه مجلس و کارشناسان انرژی
برخی از نمایندگان مجلس و کارشناسان اعلام کردهاند که اجرای این طرح نقش بسیار مؤثری در بهبود وضعیت مصرف سوخت و کاهش ناترازیها دارد و میتواند بازار انرژی کشور را مدیریت کند.
شایعات افزایش قیمت بنزین چه بود
حاجی دلیگانی (نماینده مجلس) در خصوص شایعات مربوط به افزایش قیمت بنزین اظهار کرد: «وزارت نفت گزارشی ارائه میداد، اما بهشدت پرهیز میکرد از اینکه بگوید چه کاری میخواهد انجام دهد و بیشتر جنبه زمینهسازی داشت. اما قطعاً با توجه به آمادگیهایی که وجود دارد و مجموعه مباحثی که در حال صورت گرفتن است، بعید است کاری اتفاق بیفتد بدون اینکه به مردم گفته شود یا بدون اینکه زمینهسازی شود و ما قطعاً نمیگذاریم دولت چنین کاری را انجام دهد.»
حاجیدلیگانی اضافه کرد: «این بحث اکنون مطرح است که مثلاً برای بنزین سوپر اجازه دهند بخش خصوصی وارد کند و خودش عرضه کند، اما در سهمیههایی که مردم دارند، چه سهمیه ۱۵۰۰، چه سههزار تومانی، هیچ اتفاقی نخواهد افتاد.»
مالک شریعتی (عضو کمیسیون انرژی مجلس) نیز توضیح داد: «در مصوبه اخیر بنزین، مجلس به این موضوع پرداخته است که مصوبات دولت باید با قوانین موجود تطبیق داده شوند. یکی از وظایف رئیس مجلس، نظارت بر این انطباق است و هیئت مشورتی نیز در مجلس برای این موضوع تشکیل شده است.»
مجلس به دنبال اجرای قوانین دقیق و کامل
شریعتی ادامه داد: «مجلس به دنبال این است که قوانین بهطور دقیق و کامل اجرا شوند؛ اگر آییننامهای در دولت تصویب میشود، باید با قوانین مغایرت نداشته باشد. این موضوع از اهمیت ویژهای برخوردار است، زیرا قوانین مصوب مجلس باید به تأیید شورای نگهبان برسند و عدم مغایرت آنها با قانون اساسی و شرع در آنجا بررسی میشود.» وی افزود: «دولت اختیار دارد که قیمتگذاری و نرخگذاری کند، ولی برخی نکات در این مصوبه ممکن است مغایرتهایی داشته باشند. به عنوان مثال، مصوبه اخیر در خصوص عدالت و پرداخت یارانهها مورد بررسی قرار گرفته است. در برنامه هفتم نیز احکام مهمی در این زمینه وجود دارد.»
عادلانهسازی توزیع یارانه سوخت کشور
سید حمید حسینی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفتی، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، با اشاره به اینکه به طور قطع یکی از اصلیترین اهداف در اجرای مصوبه سهنرخی شدن بنزین، عادلانهسازی توزیع یارانه سوخت بوده است، گفت: «اگر این یارانه متعلق به مردم است، باید در نظر داشت که نفت با قیمت صفر حساب میشود، اما هزینه تولید هر لیتر بنزین حدود ۸ هزار تومان است، در حالی که دولت آن را به قیمت ۱۵۰۰ یا ۳۰۰۰ تومان میفروشد؛ بنابراین دولت سعی کرده است که با اجرای این طرح یارانه را بهصورت عادلانه توزیع کند.»
وی یادآور شد: «قطع دو سهمیه ۱۵۰۰ و ۳ هزار تومانی افرادی که دو یا سه خودرو دارند به طور قطع یک تصمیم درست بوده است. اینکه دولت و سازمانهای دولتی نیز دیگر حق استفاده از بنزین ۱۵۰۰ تومانی را ندارند و باید بنزین سههزار تومانی مصرف کنند، اقدامی است که در نگاه مردم قابلقبولتر بوده و حس عدالت را تقویت میکند.»
برآوردها حاکی از آن است که با اجرای این طرح، گام بلندی در جهت سهنرخی شدن بنزین برداشته شده و اجرای آن نقش مؤثری در کاهش مصرف سوخت خواهد داشت.