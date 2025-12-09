باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - تخمین زده میشود که اختلالات بویایی حدود یک پنجم جمعیت جهان را تحت تأثیر قرار میدهد و میزان آن در بزرگسالان بالای ۶۰ سال و در مردان بیشتر است. با این حال، کارشناسان تأکید میکنند که جامعه پزشکی با وجود ارتباط این اختلالات با بیش از ۱۳۰ بیماری و شیوع بیشتر آنها نسبت به کمشنوایی شدید و نابینایی، از این اختلالات غافل شده است.
سینوزیت مزمن شایعترین علت از دست دادن حس بویایی است و ممکن است ناشی از انسداد مجاری هوایی ناشی از آسم، آلرژی یا فیبروز کیستیک باشد.
محققان توضیح دادهاند که از دست دادن حس بویایی ممکن است نشانه اولیه بیماریهای جدی مانند زوال عقل، بیماری پارکینسون و بیماری قلبی باشد. این مطالعه تأیید کرد که از دست دادن حس بویایی ممکن است یکی از اولین نشانههای زوال عقل باشد، زیرا تجمع پروتئینهای مضر را در بخشی از مغز که مسئول بویایی است، نشان میدهد. مطالعات دیگر نشان داده که کاهش حس بویایی ممکن است تا پنج سال قبل از شروع مشکلات حرکتی مرتبط با بیماری پارکینسون در ۹۰ درصد بیماران ظاهر شود.
کارشناسان افزودند که از دست دادن حس بویایی با افزایش خطر سکته مغزی و نارسایی قلبی در بزرگسالان سالم مرتبط است و همچنین ممکن است به دلیل عدم توانایی در تشخیص گاز، آتش، دود یا غذای فاسد، در حوادث خانگی و بیماریهای ناشی از غذا نقش داشته باشد.
این بررسی نشان داد که افراد مبتلا به آنوسمی اغلب از اختلالات خوردن، انزوای اجتماعی، مشکلات ارتباطی، اضطراب و افسردگی رنج میبرند و تمایل دارند رژیمهای غذایی کم تنوع و پرچرب و قند داشته باشند.
با توجه به این شواهد، کارشناسان خواستار گنجاندن آزمایش بو در حرفه پزشکی، آموزش متخصصان در استفاده از آن و تدوین و اجرای سیاستهای بهداشتی و آموزشی در مورد حس بویایی در جامعه شدند.
این بررسی توسط کارشناسانی از دانشگاه ایست آنجلیا، دانشگاه فنی درسدن در آلمان، مرکز حواس شیمیایی مونل در ایالات متحده، بنیاد آزمایش بو و گروه علوم کامپیوتر در کالج دانشگاهی لندن انجام شد.
این بررسی علمی در مجله Clinical Otolaryngology منتشر شده است.
منبع: دیلی میل