به گفته کارشناسان بین‌المللی، از دست دادن حس بویایی به نشانه مهمی تبدیل شده است که می‌تواند طیف وسیعی از بیماری‌ها را آشکار کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - تخمین زده می‌شود که اختلالات بویایی حدود یک پنجم جمعیت جهان را تحت تأثیر قرار می‌دهد و میزان آن در بزرگسالان بالای ۶۰ سال و در مردان بیشتر است. با این حال، کارشناسان تأکید می‌کنند که جامعه پزشکی با وجود ارتباط این اختلالات با بیش از ۱۳۰ بیماری و شیوع بیشتر آنها نسبت به کم‌شنوایی شدید و نابینایی، از این اختلالات غافل شده است.

سینوزیت مزمن شایع‌ترین علت از دست دادن حس بویایی است و ممکن است ناشی از انسداد مجاری هوایی ناشی از آسم، آلرژی یا فیبروز کیستیک باشد.

محققان توضیح داده‌اند که از دست دادن حس بویایی ممکن است نشانه اولیه بیماری‌های جدی مانند زوال عقل، بیماری پارکینسون و بیماری قلبی باشد. این مطالعه تأیید کرد که از دست دادن حس بویایی ممکن است یکی از اولین نشانه‌های زوال عقل باشد، زیرا تجمع پروتئین‌های مضر را در بخشی از مغز که مسئول بویایی است، نشان می‌دهد. مطالعات دیگر نشان داده که کاهش حس بویایی ممکن است تا پنج سال قبل از شروع مشکلات حرکتی مرتبط با بیماری پارکینسون در ۹۰ درصد بیماران ظاهر شود.

کارشناسان افزودند که از دست دادن حس بویایی با افزایش خطر سکته مغزی و نارسایی قلبی در بزرگسالان سالم مرتبط است و همچنین ممکن است به دلیل عدم توانایی در تشخیص گاز، آتش، دود یا غذای فاسد، در حوادث خانگی و بیماری‌های ناشی از غذا نقش داشته باشد.

این بررسی نشان داد که افراد مبتلا به آنوسمی اغلب از اختلالات خوردن، انزوای اجتماعی، مشکلات ارتباطی، اضطراب و افسردگی رنج می‌برند و تمایل دارند رژیم‌های غذایی کم تنوع و پرچرب و قند داشته باشند.

با توجه به این شواهد، کارشناسان خواستار گنجاندن آزمایش بو در حرفه پزشکی، آموزش متخصصان در استفاده از آن و تدوین و اجرای سیاست‌های بهداشتی و آموزشی در مورد حس بویایی در جامعه شدند.

این بررسی توسط کارشناسانی از دانشگاه ایست آنجلیا، دانشگاه فنی درسدن در آلمان، مرکز حواس شیمیایی مونل در ایالات متحده، بنیاد آزمایش بو و گروه علوم کامپیوتر در کالج دانشگاهی لندن انجام شد.

این بررسی علمی در مجله Clinical Otolaryngology منتشر شده است.

منبع: دیلی میل

برچسب ها: حس بویایی ، کاهش حس بویایی ، آلزایمر
خبرهای مرتبط
تسکین التهاب مغز راهی برای غلبه بر آلزایمر
نشانه های پنهان ابتلا به بیماری های خطرناک را نادیده نگیرید
چه ارتباطی بین بیماری‌های مزمن و گروه خونی فرد وجود دارد؟
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
هشدار سازمان غذا و دارو درباره افزایش موارد مسمومیت کبدی با اسپیرولینا
سرایت پذیری آنفلوآنزا امسال بیشتر است/ ضرورت تزریق واکسن برای گروه‌های در معرض خطر
دیابت، مرگ خاموشی که جدی گرفته نمی‌شود
آموزش ۱۰۰ هزار معلم و ۲ میلیون دانش‌آموز در حوزه هوش مصنوعی
۶۵۷ ایده علمی از داخل و خارج از کشور در جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان
گسترش چشم‌انداز همکاری علمی و آموزشی ایران و ترکیه/ تشکیل کمیته مشترک رفع مشکلات دانشجویان
تحول در تأمین مالی اقتصاد دیجیتال؛ دارایی‌های نامشهود برای نخستین بار قابل توثیق شد
تزریق ۸۴۴ میلیارد تومان به زیست‌بوم نوآوری دیجیتال
کاظمی: افزایش سن پذیرش دانشگاه فرهنگیان هنوز نهایی نشده است
ورود تعزیرات به پرونده داروخانه‌های دارای مغایرت عملکردی
آخرین اخبار
ارتباط عجیب بین قهوه و درد مزمن
احتمال انقراض نسل انسان به دلیل هوش مصنوعی
شرط اول پیشرفت پژوهش، آزادی است/دانشگاه تهران متعلق به همه مردم ایران
کاهش حس بویایی نشانه اولیه چه بیماری‌های خطرناکی است؟!
رصد یک سیاهچاله مقلد خورشید همراه با شدیدترین باد‌های کیهانی
مشخصات کلیدی تبلت مورد انتظار شیائومی
ثبت‌نام بیش از ۷۵ هزار داوطلب در آزمون ارشد
سرایت پذیری آنفلوآنزا امسال بیشتر است/ ضرورت تزریق واکسن برای گروه‌های در معرض خطر
آموزش ۱۰۰ هزار معلم و ۲ میلیون دانش‌آموز در حوزه هوش مصنوعی
تحول در تأمین مالی اقتصاد دیجیتال؛ دارایی‌های نامشهود برای نخستین بار قابل توثیق شد
۶۵۷ ایده علمی از داخل و خارج از کشور در جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان
کاظمی: افزایش سن پذیرش دانشگاه فرهنگیان هنوز نهایی نشده است
اعتبارات توسعه دانشگاه شهید رجایی در بودجه سال آینده قطعی شد
ورود تعزیرات به پرونده داروخانه‌های دارای مغایرت عملکردی
نهمین دوره جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان با محوریت علوم پایه برگزار می‌شود
تزریق ۸۴۴ میلیارد تومان به زیست‌بوم نوآوری دیجیتال
گسترش چشم‌انداز همکاری علمی و آموزشی ایران و ترکیه/ تشکیل کمیته مشترک رفع مشکلات دانشجویان
هشدار سازمان غذا و دارو درباره افزایش موارد مسمومیت کبدی با اسپیرولینا
دیابت، مرگ خاموشی که جدی گرفته نمی‌شود