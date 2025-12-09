معاون علمی و فناوری رییس جمهوری گفت: جهان پتروشیمی وارد عصر جدیدی می‌شود، عصری که در آن هوش مصنوعی، اقتصاد چرخشی و فناوری‌های سبز یک ضرورت است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- حسین افشین، معاون علمی و فناوری رییس جمهوری در مراسم اختتامیه همایش پتروفن اظهار داشت: بنگاه‌های بزرگ اقتصادی موتور محرک اقتصاد کشور هستند، هلدینگ خلیج‌فارس هم چنین نقشی دارد و باید موتور محرک و تکمیل کننده زنجیره ارزش باشد‌.

وی افزود: این همان نقشی است که در هنه دنیا شرکت‌های بزرگ ایفا می‌کنند و واحدهای تحقیق و توسعه آنها، اتاق فکر توسعه اقتصاد کشورها هستند.

افشین با بیان اینکه "سرمایه‌گذاری‌های مشترک در فرآیندهای راهبردی و تسهیل تجاری سازی برای حرکت صنعت و علم در یک مسیر است"، گفت: هلدینگ خلیج فارس یکی از جسورانه‌ترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری را تشکیل داده که با یک همت شروع کرده و به سمت ۵همتی شدن پیش می‌رود.

وی ادامه داد: جهان پتروشیمی وارد عصر جدیدی می‌شود، عصری که در آن هوش مصنوعی، اقتصاد چرخشی و فناوری‌های سبز یک ضرورت است‌.

معاون رییس جمهوری تصریح کرد: صنعتی که هوشمند نشود، دیر یا زود مصرف‌کننده می‌شود.

وی ادامه داد: هلدینگ خلیج‌فارس امروز باید در این ۳ میدان حضور فعال داشته باشد.

افشین خاطرنشان کرد: پتروفن امسال یک پیام روشن دارد و آن این است که نوآوری دیگر یک انتخاب نیست، بلکه ضرورت بقای صنعتی است و صنعت بدون نوآوری بقا ندارد.

وی افزود: ما در معاونت علمی دست همکاری به سمت صنعت پتروشینی دراز میکنیم و معتقدیم آینده ایران با فناوری‌های آینده‌ساز شکل می‌گیرد.

افشین اظهار داشت: پتروفن نشانه این است که صنعت پتروشیمی ایران تصمیم گرفته چشم‌هایش را باز کند و زودتر ببیند، آینده باهوش است و برنده کسی است که پیش از آینده، باهوش شدن را آغاز کند.

برچسب ها: پتروشیمی ، صادرات پتروشیمی
خبرهای مرتبط
وزیر نفت: ایران سرزمین فرصت‌های طلایی سرمایه‌گذاری است
کاهش ۱۰ همتی درآمد‌های دولت از عدم تخصیص گاز به پتروشیمی
شناسایی بیش از ۲ هزار کارت سوخت قاچاق‌محور امکان‌پذیر شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۸ آذرماه ۱۴۰۴
۵ اقدام دولت همزمان با اصلاح نرخ سوم بنزین
آغاز ثبت‌نام خدمات کارت هوشمند سوخت برای مالکان چندخودرو
دولت برای اصلاح قانون مهریه پا پیش گذاشته است+ فیلم
اثر حذف ارز ترجیحی بر بازار برنج چیست؟
بهترین طرح برای تحقق اهداف وام اشتغال مددجویان، ایجاد نیروگاه‌های خورشیدی است
توضیح وزیر نفت درباره صدور کارت سوخت جدید و المثنی
از تأمین نشدن شیر مدارس در ۲ ماه گذشته تا صادرات شیر خشک + فیلم
عدم افزایش محدوده مسکونی کشور به دلیل ایجاد انحصار خطرناک است
کسری ۴۰ میلی‌متری بارندگی/ بارش‌های پیش‌ِرو جبران‌کننده نیستند
آخرین اخبار
حذف سهمیه بنزین خودرو‌های نوشماره زیر یک میلیارد تومان منتفی شد
۱.۷ میلیون لیتر کاهش مصرف گاز طی ۴ سال گذشته
فرزین: افزایش عرضه ارز به بازار کلید خورد
جهان پتروشیمی وارد عصر جدیدی می‌شود
قیمت خودرو در بازار آزاد سه‌شنبه ۱۸ آذرماه
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۸ آذرماه ۱۴۰۴
یازدهمین کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و قطر بهمن‌ماه در تهران برگزار می‌شود
بیش از ۱۰ سال است که در تهران مازوت سوزانده نمی‌شود
۹۰ هزار کیلومتر، از مساحت کشور درگیر فرونشست است
تشکیل کمیته فرونشست برای جلوگیری از افزایش میزان فرونشست‌ها
استقبالی از مزایده پهنه طلای آذربایجان‌غربی نشد
کسری ۴۰ میلی‌متری بارندگی/ بارش‌های پیش‌ِرو جبران‌کننده نیستند
افزایش غیرقانونی قیمت اینترنت همراه متوقف شود
زنان کنشگران و عاملان پیشرفت جوامع هستند
۵ اقدام دولت همزمان با اصلاح نرخ سوم بنزین
آغاز ثبت‌نام خدمات کارت هوشمند سوخت برای مالکان چندخودرو
توضیح وزیر نفت درباره صدور کارت سوخت جدید و المثنی
رمز پول‌ها می‌توانند به عنوان ابزار پرداخت محسوب شوند
۳۲۶ پهنه معدنی آزاد شده است
وزارت صمت مخالف افزایش قیمت خودرو است
میزان واردات خودرو هیبریدی و برقی اعلام شد+ فیلم
صندوق درآمد ارزی و صندوق پروژه ارزی راه‌اندازی می‌شود
بدون نگرانی مطالبه‌گری کنید+ فیلم
وضعیت تولید انرژی‌ نیروگاه‌های برق آبی ۴۰ درصد کاهش داشته است+ فیلم
دولت برای اصلاح قانون مهریه پا پیش گذاشته است+ فیلم
افزایش ۵۴ درصدی قیمت گوشت گوساله و۱۱ درصدی تخم مرغ طی سه ماه گذشته
بهترین طرح برای تحقق اهداف وام اشتغال مددجویان، ایجاد نیروگاه‌های خورشیدی است
عوامل کلیدی در رشد بازار سرمایه/ بازار سرمایه می‌تواند به اعداد بالاتری دست یابد؟
همکاری‌های حمل‌ونقل و لجستیک ایران و بلاروس توسعه می‌یابد
اثر حذف ارز ترجیحی بر بازار برنج چیست؟