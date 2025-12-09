باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- حسین افشین، معاون علمی و فناوری رییس جمهوری در مراسم اختتامیه همایش پتروفن اظهار داشت: بنگاههای بزرگ اقتصادی موتور محرک اقتصاد کشور هستند، هلدینگ خلیجفارس هم چنین نقشی دارد و باید موتور محرک و تکمیل کننده زنجیره ارزش باشد.
وی افزود: این همان نقشی است که در هنه دنیا شرکتهای بزرگ ایفا میکنند و واحدهای تحقیق و توسعه آنها، اتاق فکر توسعه اقتصاد کشورها هستند.
افشین با بیان اینکه "سرمایهگذاریهای مشترک در فرآیندهای راهبردی و تسهیل تجاری سازی برای حرکت صنعت و علم در یک مسیر است"، گفت: هلدینگ خلیج فارس یکی از جسورانهترین صندوقهای سرمایهگذاری را تشکیل داده که با یک همت شروع کرده و به سمت ۵همتی شدن پیش میرود.
وی ادامه داد: جهان پتروشیمی وارد عصر جدیدی میشود، عصری که در آن هوش مصنوعی، اقتصاد چرخشی و فناوریهای سبز یک ضرورت است.
معاون رییس جمهوری تصریح کرد: صنعتی که هوشمند نشود، دیر یا زود مصرفکننده میشود.
وی ادامه داد: هلدینگ خلیجفارس امروز باید در این ۳ میدان حضور فعال داشته باشد.
افشین خاطرنشان کرد: پتروفن امسال یک پیام روشن دارد و آن این است که نوآوری دیگر یک انتخاب نیست، بلکه ضرورت بقای صنعتی است و صنعت بدون نوآوری بقا ندارد.
وی افزود: ما در معاونت علمی دست همکاری به سمت صنعت پتروشینی دراز میکنیم و معتقدیم آینده ایران با فناوریهای آیندهساز شکل میگیرد.
افشین اظهار داشت: پتروفن نشانه این است که صنعت پتروشیمی ایران تصمیم گرفته چشمهایش را باز کند و زودتر ببیند، آینده باهوش است و برنده کسی است که پیش از آینده، باهوش شدن را آغاز کند.