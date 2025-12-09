رئیس کل بانک مرکزی از ادامه عملیات تأمین ارز با قوت خبر داد و گفت: از روز شنبه عرضه ارز در بازار افزایش می‌یابد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی در جلسه‌ای که در مرکز مبادله ارز و طلا داشت، از ادامه عملیات تأمین ارز با قوت خبر داد و گفت: از روز شنبه، بانک مرکزی با مجموعه‌های پتروشیمی و فولادی به توافق رسیده تا عرضه ارز در بازار افزایش یابد.

فرزین در تشریح آخرین وضعیت بازار ارز اظهار کرد: تأمین ارز مورد نیاز کشور بدون وقفه در حال انجام است و با هماهنگی شرکت‌های بزرگ صادراتی، عرضه ارز در مرکز مبادله و بازار توافقی تقویت می‌شود.

وی افزود: در بازار دوم، عموم نرخ‌ها زیر ۱۰۰ هزار تومان قرار دارد، اما دیروز به‌دلیل التهابات مقطعی، حدود دو هزار تومان بالاتر از این سطح معامله شد.

رئیس‌کل بانک مرکزی ابراز امیدواری کرد با استمرار عرضه‌های جدید و هماهنگی میان صادرکنندگان بزرگ، بازار ارز به ثبات برسد و التهابات اخیر کنترل شود.

وی همچنین در ادامه با تأکید بر اینکه «تأمین مالی تولید» مهم‌ترین مسئله امروز اقتصاد کشور است، گفت: بخش عمده تأمین مالی در اقتصاد ایران بر عهده نظام بانکی است، اما در شرایط فعلی لازم است علاوه بر تأمین نیازهای تجاری، نیازهای سرمایه‌گذاری نیز با روش‌های مناسب تأمین مالی شود. بسیاری از پروژه‌های بزرگ کشور برای پیشبرد طرح‌ها نیازمند منابع ارزی هستند و به همین دلیل بانک مرکزی طی یک سال گذشته تمرکز ویژه‌ای بر استفاده از روش‌های نوین تأمین مالی ارزی داشته است.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده در این حوزه افزود: تاکنون شش مرحله اوراق صکوک ارزی منتشر شده و از این طریق ۵۱۰ میلیون دلار از پروژه‌ها تأمین مالی شده است. امروز نیز هفتمین مرحله انتشار اوراق انجام می‌شود که مربوط به پروژه‌های پتروشیمی بندر امام است. ارزش کل این اوراق ۱۵۰ میلیون دلار است که ۷۰ میلیون دلار آن امروز عرضه می‌شود. با انتشار این مرحله، مجموع تأمین مالی ارزی پروژه پتروشیمی بندر امام به ۴۰۰ میلیون دلار خواهد رسید که رقم قابل توجهی است.

رئیس‌کل بانک مرکزی ادامه داد: در ابتدای سال اعلام کردیم که برنامه بانک مرکزی و مرکز مبادله این است که یک‌ونیم میلیارد دلار صکوک ارزی در سال جاری منتشر شود تا بخشی از کمبود منابع ارزی جبران و به توسعه سرمایه‌گذاری اختصاص یابد. اما برای تحقق این هدف لازم است از ابزارهای متنوع‌تری نیز استفاده کنیم.

او با اشاره به ابزار جدیدی که امروز برای نخستین‌بار به‌کار گرفته می‌شود گفت: «پیش‌فروش ارز» یکی از این ابزارهای تازه است که امروز ۵۰ میلیون دلار آن توسط هلدینگ خلیج فارس برای پروژه بیدِ بلند انجام می‌شود.

به گفته او، ابزار صکوک ارزی پیش‌تر مورد استفاده قرار گرفته بود اما پیش‌فروش ارز ابزار نوینی است که از امروز عملیاتی می‌شود.

وی همچنین اعلام کرد: دو ابزار ارزی دیگر نیز با همکاری وزارت اقتصاد و بورس در حال طراحی است؛ یکی «صندوق با درآمد ثابت ارزی» و دیگری «صندوق پروژه ارزی». بررسی‌های کارشناسی این طرح‌ها در بورس آغاز شده و جلسات متعددی نیز در بانک مرکزی برگزار شده است. او ابراز امیدواری کرد که پس از نهایی شدن بررسی‌ها، این دو ابزار نیز به‌زودی به مرحله اجرا برسند.

رئیس‌کل بانک مرکزی در ادامه به سیاست ارزی جدید این بانک برای حمایت از تولید اشاره کرد و گفت: از امروز طرح‌های دارای ظرفیت خالی که با سرمایه‌گذاری جدید ارزی بتوانند درآمد ارزی ایجاد کنند، اجازه خواهند داشت ارز صادراتی جدید خود را در «بازار دوم» به فروش برسانند.

به گفته او، این سیاست انگیزه زیادی برای فعال‌سازی ظرفیت‌های بلااستفاده ایجاد کرده و می‌تواند درآمدهای ارزی جدیدی را برای کشور به همراه آورد؛ موضوعی که در شرایط کنونی نقش مهمی در تأمین مالی تولید خواهد داشت.

وی همچنین با اشاره به روند رشد اقتصادی کشور توضیح داد: طبق آمار منتشرشده، از ماه‌های پایانی پاییز نرخ رشد اقتصادی از حالت منفی خارج و مثبت شده است. با اجرای ابزارهای جدید تأمین مالی ارزی و ریالی، انتظار می‌رود نرخ رشد اقتصادی باز هم احیا و تقویت شود.

او افزود: حتی آخرین آمارهای بورس نیز نشان می‌دهد که رشد در شرکت‌های بزرگ بورسی دوباره مثبت شده؛ هرچند پس از دوران جنگ چند ماهی رشد منفی تجربه شده بود، اما اکنون روند احیا آغاز شده است.

رئیس‌کل بانک مرکزی تأکید کرد: مباحث مربوط به رشد اقتصادی گسترده است، اما در حوزه تأمین مالی، بانک مرکزی در کنار وزارت اقتصاد، سازمان بورس و سایر دستگاه‌های مسئول تلاش می‌کند با استفاده از ابزارهای جدید شرایط بهتری برای تولید فراهم شود و روند رشد اقتصادی تقویت گردد.

ناشناس
۱۸:۰۷ ۱۸ آذر ۱۴۰۴
رییس کل بانک مرکزی ما رو باش. این یعنی اند دانش و توانایی این بابا تو کنترل بازاره!!!
