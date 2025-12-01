باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - تلگرام اعلام کرده است که آخرین نسخه برنامه خود برای اندروید و iOS شامل یک ویژگی جدید "کلیدهای دسترسی" است که برای سادهسازی استفاده از برنامه و در عین حال افزایش حفاظت از دادهها طراحی شده است.
در کلید دسترسی با استفاده از یک مدیر، رمز عبور اختصاصی تولید و در خود دستگاه ذخیره میشود. این کلید امکان ورود سریع و ایمن را بدون نیاز به کدهای تأیید که قبلاً از طریق پیامک دریافت میشدند، فراهم میکند و میتوان از آن برای ورود با یک رمز عبور کوتاه ایجاد شده توسط کاربر و همچنین اثر انگشت یا تشخیص چهره استفاده کرد.
برای فعال کردن این ویژگی جدید، این مراحل را دنبال کنید:
- برنامه تلگرام را باز کنید و به "تنظیمات" بروید.
- بخش "حریم خصوصی" را انتخاب کنید، سپس به "کلید دسترسی" بروید.
- روی "ایجاد کلید دسترسی" ضربه بزنید و "افزودن کلید دسترسی" را انتخاب کنید.
برای ایجاد کلید، میتوانید از مدیران رمز عبور داخلی گوگل و اپل یا گزینههای دیگری مانند 1Password استفاده کنید.
همچنین کلید دسترسی را میتوان به راحتی حذف کرد؛ برای مثال، در آیفونها، این کار مستلزم کشیدن کلید ایجاد شده به سمت چپ و سپس ضربه زدن روی «حذف» است.
تلگرام پس از انتشار گزارشهای رسانهای در اواخر اکتبر مبنی بر اعمال محدودیتهایی در روسیه برای ارسال کدهای دسترسی از طریق پیامک، شروع به گسترش روشهای احراز هویت خود برای استفاده از این برنامه کرد. به عنوان مثال، این برنامه همچنین گزینهای برای پیوند دادن آدرس ایمیل برای دریافت کدهای دسترسی اضافه کرده است، ویژگی که قبلاً فقط برای تعداد محدودی از کاربران در دسترس بود.
منبع: mail.ru