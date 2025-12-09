با اصلاح مصوبه جدید بنزینی دولت، خودرو‌های صفرِ تولید داخل که قیمت کارخانه‌ای آنها کمتر از یک میلیارد تومان است، سهمیه بنزین دریافت خواهند کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - یکی از انتقاد‌ها به مصوبه جدید بنزینی دولت که از شنبه ۲۲ آذرماه اجرا می‌شود، عدم تخصیص سهمیه بنزین به خودرو‌های صفر کیلومتر بود.

در همین خصوص، با اعمال اصلاحیه‌ای در مصوبه، مقرر شد خودرو‌های صفر تولید داخل با قیمت کارخانه‌ای کمتر از یک میلیارد تومان، سهمیه بنزین دریافت کنند.

بر اساس این اصلاحیه، منظور از خودرو‌های نو شماره، خودرو‌های سواری شخصی داخلی است که سند آنها برای اولین‌بار صادر شده باشد. در سند خودرو، کشور سازنده «ایران» درج شده باشد و قیمت کارخانه‌ای آنها بیش از یک میلیارد تومان نباشد.

برچسب ها: خودروهای نو ، قیمت بنزین ، سهمیه بنزین
خبرهای مرتبط
۵ اقدام دولت همزمان با اصلاح نرخ سوم بنزین
اطلاعیه اعطای سهمیه سوخت برای ناوگان تاکسی‌های اینترنتی
آغاز اجرای ال‌پی‌جی کردن خودروها از پایان هفته
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۸ آذرماه ۱۴۰۴
۵ اقدام دولت همزمان با اصلاح نرخ سوم بنزین
آغاز ثبت‌نام خدمات کارت هوشمند سوخت برای مالکان چندخودرو
دولت برای اصلاح قانون مهریه پا پیش گذاشته است+ فیلم
اثر حذف ارز ترجیحی بر بازار برنج چیست؟
بهترین طرح برای تحقق اهداف وام اشتغال مددجویان، ایجاد نیروگاه‌های خورشیدی است
توضیح وزیر نفت درباره صدور کارت سوخت جدید و المثنی
از تأمین نشدن شیر مدارس در ۲ ماه گذشته تا صادرات شیر خشک + فیلم
عدم افزایش محدوده مسکونی کشور به دلیل ایجاد انحصار خطرناک است
کسری ۴۰ میلی‌متری بارندگی/ بارش‌های پیش‌ِرو جبران‌کننده نیستند
آخرین اخبار
حذف سهمیه بنزین خودرو‌های نوشماره زیر یک میلیارد تومان منتفی شد
۱.۷ میلیون لیتر کاهش مصرف گاز طی ۴ سال گذشته
فرزین: افزایش عرضه ارز به بازار کلید خورد
جهان پتروشیمی وارد عصر جدیدی می‌شود
قیمت خودرو در بازار آزاد سه‌شنبه ۱۸ آذرماه
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۸ آذرماه ۱۴۰۴
یازدهمین کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و قطر بهمن‌ماه در تهران برگزار می‌شود
بیش از ۱۰ سال است که در تهران مازوت سوزانده نمی‌شود
۹۰ هزار کیلومتر، از مساحت کشور درگیر فرونشست است
تشکیل کمیته فرونشست برای جلوگیری از افزایش میزان فرونشست‌ها
استقبالی از مزایده پهنه طلای آذربایجان‌غربی نشد
کسری ۴۰ میلی‌متری بارندگی/ بارش‌های پیش‌ِرو جبران‌کننده نیستند
افزایش غیرقانونی قیمت اینترنت همراه متوقف شود
زنان کنشگران و عاملان پیشرفت جوامع هستند
۵ اقدام دولت همزمان با اصلاح نرخ سوم بنزین
آغاز ثبت‌نام خدمات کارت هوشمند سوخت برای مالکان چندخودرو
توضیح وزیر نفت درباره صدور کارت سوخت جدید و المثنی
رمز پول‌ها می‌توانند به عنوان ابزار پرداخت محسوب شوند
۳۲۶ پهنه معدنی آزاد شده است
وزارت صمت مخالف افزایش قیمت خودرو است
میزان واردات خودرو هیبریدی و برقی اعلام شد+ فیلم
صندوق درآمد ارزی و صندوق پروژه ارزی راه‌اندازی می‌شود
بدون نگرانی مطالبه‌گری کنید+ فیلم
وضعیت تولید انرژی‌ نیروگاه‌های برق آبی ۴۰ درصد کاهش داشته است+ فیلم
دولت برای اصلاح قانون مهریه پا پیش گذاشته است+ فیلم
افزایش ۵۴ درصدی قیمت گوشت گوساله و۱۱ درصدی تخم مرغ طی سه ماه گذشته
بهترین طرح برای تحقق اهداف وام اشتغال مددجویان، ایجاد نیروگاه‌های خورشیدی است
عوامل کلیدی در رشد بازار سرمایه/ بازار سرمایه می‌تواند به اعداد بالاتری دست یابد؟
همکاری‌های حمل‌ونقل و لجستیک ایران و بلاروس توسعه می‌یابد
اثر حذف ارز ترجیحی بر بازار برنج چیست؟