باشگاه خبرنگاران جوان - یکی از انتقاد‌ها به مصوبه جدید بنزینی دولت که از شنبه ۲۲ آذرماه اجرا می‌شود، عدم تخصیص سهمیه بنزین به خودرو‌های صفر کیلومتر بود.

در همین خصوص، با اعمال اصلاحیه‌ای در مصوبه، مقرر شد خودرو‌های صفر تولید داخل با قیمت کارخانه‌ای کمتر از یک میلیارد تومان، سهمیه بنزین دریافت کنند.

بر اساس این اصلاحیه، منظور از خودرو‌های نو شماره، خودرو‌های سواری شخصی داخلی است که سند آنها برای اولین‌بار صادر شده باشد. در سند خودرو، کشور سازنده «ایران» درج شده باشد و قیمت کارخانه‌ای آنها بیش از یک میلیارد تومان نباشد.