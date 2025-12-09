باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - یکی از دستیاران امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه روز سه‌شنبه گفت که فرانسه برای کمک به کشور بنین در غرب آفریقا در خنثی کردن کودتایی که در آخر هفته خنثی شد، پشتیبانی لجستیکی و کمک‌های نظارتی ارائه داد.

این دستیار که نخواست نامش فاش شود، به خبرنگاران گفت که مکرون با صحبت با رهبران کلیدی منطقه‌ای، رهبری یک «تلاش هماهنگی» را بر عهده داشت، در حالی که فرانسه - به درخواست مقامات بنین - «از نظر نظارت، مشاهده و پشتیبانی لجستیکی» به نیرو‌های مسلح بنین کمک کرد.

جزئیات بیشتر در مورد ماهیت این کمک‌ها بلافاصله در دسترس نبود. گروهی از سربازان روز یکشنبه کنترل ایستگاه تلویزیونی ملی را به دست گرفتند و اعلام کردند که رئیس جمهور پاتریس تالون برکنار شده است.

اما نیرو‌های ارتش وفادار در نهایت با کمک نیجریه همسایه، که حملات نظامی به کوتونو انجام داد و نیرو مستقر کرد، کودتای نافرجام را شکست دادند.

غرب آفریقا در سال‌های گذشته شاهد سلسله‌ای از کودتا‌ها بوده است که نفوذ و حضور فرانسه را در مستعمرات فرانسه تا زمان استقلال به شدت کاهش داده است.

مالی در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ شاهد کودتا بود، به دنبال آن بورکینافاسو در سال ۲۰۲۲ و سپس نیجر در سال ۲۰۲۳. نیرو‌های فرانسوی که برای عملیات ضد افراط‌گرایی در این کشور‌ها مستقر شده بودند، در نتیجه عقب‌نشینی کردند.

یک کودتای موفقیت‌آمیز در بنین، که آن هم مستعمره سابق فرانسه بود، می‌توانست ضربه جدیدی به جایگاه پاریس و مکرون در منطقه تلقی شود.

این دستیار گفت، روز یکشنبه، مکرون با تالون و همچنین رهبران نیجریه، قدرت برتر منطقه‌ای و سیرالئون که ریاست بلوک منطقه‌ای غرب آفریقا، اکوواس، را بر عهده دارد، صحبت کرد.

این دستیار گفت: وضعیت بنین «باعث نگرانی جدی رئیس جمهور (مکرون) شد و او به صراحت این تلاش برای بی‌ثبات‌سازی را محکوم کرد که خوشبختانه شکست خورد.»

اکوواس اعلام کرده است که نیرو‌هایی از غنا، ساحل عاج، نیجریه و سیرالئون برای کمک به دولت در «حفظ نظم قانون اساسی» به بنین اعزام شده‌اند.

این بلوک در جریان کودتای ۲۰۲۳ نیجر که منجر به برکناری محمد بازوم، رئیس جمهور - متحد مکرون - شد، تهدید به مداخله کرده بود، اما در نهایت اقدامی نکرد. فرانسه نیز هیچ مداخله‌ای علیه کودتای نیجر انجام نداد.

این دستیار گفت: «فرانسه حمایت سیاسی کامل خود را از اکوواس که این آخر هفته تلاش بسیار قابل توجهی انجام داد، ارائه کرده است.»

منبع: خبرگزاری فرانسه