باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- غزال راهب رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با اشاره به دستورالعمل موجود در خصوص ساخت و ساز در پهنه‌های گسلی، گفت: این دستورالعمل بنا به عمق، نوع و فاصله از گسل، حداکثر ارتفاع ساختمان را تعیین می کند و بر اساس آن در ساخت و سازهای جدید، ممنوعیت‌ها از این مرکز استعلام می‌شود.

راهب افزود: با این حال در خصوص وضعیت ساختمان‌های موجود، دستور تخریب در پهنه‌های گسلی نداریم و فقط ساخت و سازهای جدید را شامل می‌شود.

وی در خصوص آخرین وضعیت هتل ولنجک، اظهار داشت: این هتل که قرار بود ۳۰ طبقه روی زمین ساخته شود، هم اکنون متوقف شده و فقط به اندازه ۱۱ طبقه از روی پی به آن مجوز داده شده است که می‌تواند به ساخت و ساز بپردازد.

شناسایی ۱۰ هزار ساختمان نا ایمن در تهران

رئیس مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی در ادامه از شناسایی ۱۰ هزار ساختمان نا ایمن در پایتخت با همکاری سازمان مدیریت بحران شهرداری تهران خبر داد.

وی گفت: حدود ۱۷ درصد از این ساختمان‌ها در گرید D به معنای ساختمان‌های نا ایمن با خطر زیاد قرار می‌گیرند.