باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که اسناد صلح «اصلاح‌شده» را «در آینده نزدیک» به ایالات متحده ارسال خواهد کرد.

رئیس جمهور اوکراین گفت: «ما بسیار فعال روی تمام اجزای گام‌های بالقوه برای پایان دادن به جنگ کار می‌کنیم. اجزای اوکراینی و اروپایی اکنون توسعه‌یافته‌تر شده‌اند و ما آماده‌ایم تا آنها را به شرکای خود در ایالات متحده ارائه دهیم.»

او تاکید کرد که اوکراین و متحدانش به «صلح واقعی» متعهد هستند و افزود که اکنون بر عهده روسیه است که گام‌هایی را بردارد که «خونریزی را متوقف کند».

منبع: رویترز