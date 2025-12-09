مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور گفت: تشدید بارش‌ها در بسیاری از نواحی کشور به ویژه شمال غرب را شاهد خواهیم بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور از تداوم بارش باران در ۱۸ استان غربی و مرکزی کشور خبر داد و اعلام کرد که این بارش در مناطق کوهستانی و سردسیر به صورت برف خواهد بود.

وی ادامه داد: در استان های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، غرب مازندران، کردستان، زنجان، قزوین، البرز، همدان، غرب و جنوب مرکزی، کرمانشاه، ایلام، لرستان، خوزستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد و ارتفاعات غرب و جنوب اصفهان بارش باران ادامه دارد.

او بیان کرد: روز چهارشنبه  گستره بارش به دامنه و ارتفاعات البرز مرکزی، بوشهر و شمال فارس نیز خواهد رسید؛ بارش در نوار غربی و ارتفاعات زاگرس شدت داشته و در بعضی ساعات همراه با رعد و برق و وزش باد شدید و در مناطق کوهستانی و سردسیر بارش بصورت برف خواهد بود.

ضیائیان توضیح داد: از  روز پنجشنبه مقادیر بارش در غرب و شمال غرب کاسته شده و در این مناطق بارش پراکنده خواهیم داشت اما در جنوب غرب جنوب ارتفاعات و دامنه های زاگرس دامنه های جنوبی البرز سواحل دریای خزر شمال شرق و مناطق مرکزی و جمعه در سواحل دریای خزر شمال شرق و برخی نقاط در جنوب و جنوب غرب کشور بارش ادامه دارد.

او بیان کرد: در غرب دامنه های زاگرس مرکزی و جنوبی، جنوب غرب، جنوب، مرکز شرق و شمال شرق کشور بارش باران گاهی همراه با وزش باد شدید پیش بینی می شود. طی روزهای سه شنبه تا پنج شنبه دریای خزر و خلیج فارس مواج و متلاطم پیش بینی می شود.

