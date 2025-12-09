آنتونیو کاستا در پاسخ به انتقادات تند ئیس جمهور آمریکا از رهبری سیاسی اروپا تأکید کرد که متحدان باید از مداخله در سیاست داخلی یکدیگر خودداری کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - آنتونیو کاستا، رئیس شورای اروپا روز سه‌شنبه در پاسخ به انتقادات تند دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا از رهبری سیاسی اروپا تأکید کرد که متحدان باید به فرآیند‌های دموکراتیک یکدیگر احترام بگذارند و از مداخله در سیاست داخلی خودداری کنند.

کاستا در کنفرانس خبری در دوبلین با مایکل مارتین، نخست‌وزیر ایرلند گفت: «متحدان باید به عنوان متحد عمل کنند. این بدان معناست که ما نباید در زندگی سیاسی داخلی کشور‌های خود دخالت کنیم. ما به انتخاب آمریکایی‌ها احترام می‌گذاریم و آنها باید به انتخاب دموکراتیک شهروندان ما احترام بگذارند.»

 او افزود: «وقتی همه رهبران من را به عنوان رئیس شورای اروپا انتخاب می‌کنند، رئیس جمهور ترامپ باید به این احترام بگذارد، همانطور که شهروندان آمریکایی او را به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده انتخاب کرده‌اند - همانطور که متحدان با یکدیگر رفتار می‌کنند.»

ترامپ روز سه‌شنبه در مصاحبه‌ای با پولیتیکو گفت که رهبران ار.پا برای مدیریت چالش‌های بزرگ به اندازه کافی تلاش نکرده‌اند.

رئیس جمهور ایالات متحده گفت: «من فکر می‌کنم آنها ضعیف هستند. من همچنین فکر می‌کنم که آنها می‌خواهند از نظر سیاسی درست رفتار کنند. من فکر می‌کنم آنها نمی‌دانند چه کاری انجام دهند. اروپا نمی‌داند چه کاری انجام دهد.»

او اظهارات ترامپ مبنی بر ضعیف جلوه دادن اروپا را رد کرد. او گفت: «بستگی به این دارد که قدرت را چگونه تعریف کنیم. اروپا از نظر قدرت اقتصادی یکی از قوی‌ترین قاره‌های جهان است. در واقع، این در توافق تجاری اتحادیه اروپا و ایالات متحده آشکار شده است، ذاتاً در آن توافق به عنوان به رسمیت شناختن قدرت اقتصادی اروپا.»

کاستا با اشاره به تلاش‌های اتحادیه اروپا برای تأمین حمایت مالی بلندمدت از اوکراین، تأکید کرد که اروپا از روز اول جنگ حامی اصلی کی‌یف بوده و «در زمان جنگ و در زمان صلح» به حمایت از این کشور ادامه خواهد داد.

وی افزود: ما به اندازه کافی قوی هستیم که از اوکراین حمایت کنیم و وقتی دیگران در مورد ادامه حمایت از اوکراین تردید دارند، یا می‌خواهند در اوکراین تسلیم شوند، ما همچنان به حمایت بی‌دریغ خود از اوکراین ادامه می‌دهیم. ما در اوکراین کاری را که دیگران در افغانستان انجام داده‌اند، انجام نخواهیم داد. ما همچنان از اوکراین حمایت خواهیم کرد.

او گفت که مؤسسات و کشور‌های عضو اتحادیه اروپا در حال کار بر روی ترتیبات قانونی و فنی نهایی برای تضمین بودجه اوکراین برای سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ هستند و افزود که مطمئن است در نشست آینده رهبران اتحادیه اروپا در بروکسل از ۱۸ تا ۱۹ دسامبر تصمیمی در این مورد گرفته شود.

منبع: آناتولی

برچسب ها: شورای اروپا ، دونالد ترامپ
