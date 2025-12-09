نهمین نمایشگاه تخصصی ساخت داخل در صنعت پتروشیمی، نفت و گاز (بازار تکنولوژی و نوآوری) همزمان با همایش ملی «سرمایه‌گذاری و تکمیل زنجیره ارزش پتروشیمی» از ۱۵ تا ۱۹ آذرماه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی پارس جنوبی در حال برگزاری است.

آیین افتتاحیه این نمایشگاه با حضور آقای عباس‌زاده معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، دکتر زارع استاندار بوشهر و مهندس اسدی مدیرعامل سازمان منطقه ویژه انرژی پارس برگزار شد.

این رویداد مهم با هدف تقویت تولید داخل، بومی‌سازی فناوری‌های راهبردی و کاهش وابستگی به واردات تجهیزات صنعت نفت، گاز و پتروشیمی برنامه‌ریزی شده و میزبان بیش از ۱۵۰ شرکت دانش‌بنیان و تولیدکننده داخلی است.

هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج فارس به‌عنوان بزرگ‌ترین هلدینگ پتروشیمی کشور، همراه با شرکت‌های تابعه خود در منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی، با ایجاد غرفه‌های تخصصی حضور گسترده‌ای در نمایشگاه دارد. با توجه به برگزاری رویداد در قلب انرژی کشور، مدیران ارشد و کارشناسان صنایع فعال در منطقه از بازدیدکنندگان اصلی نمایشگاه هستند؛ موضوعی که امکان ارتباط مستقیم فعالان بخش خصوصی با صنایع منطقه، شناخت چالش‌ها و ارائه راهکارهای فناورانه با بیشترین کارآمدی را فراهم می‌کند.

این نمایشگاه فرصت ممتازی برای معرفی آخرین دستاوردهای ساخت داخل، تبادل فناوری‌های نوین، مذاکرات تجاری و انعقاد قراردادهای همکاری میان هلدینگ‌های بزرگ و سازندگان داخلی فراهم آورده است.

به‌طور هم‌زمان، همایش ملی سرمایه‌گذاری و تکمیل زنجیره ارزش پتروشیمی نیز با محوریت بررسی چالش‌های توسعه زنجیره‌ها، جذب سرمایه داخلی و خارجی و افزایش ارزش افزوده برگزار می‌شود و خروجی‌هایی مانند تفاهم‌نامه‌های تأمین مالی و بسته‌های سرمایه‌گذاری را دنبال می‌کند.

این رویداد که هر سال در قطب انرژی کشور برگزار می‌شود، تاکنون نقش مؤثری در خودکفایی صنعتی، توسعه فناوری‌های بومی، ارزآوری و رشد پایدار صنعت پتروشیمی داشته و طی دوره‌های گذشته، به انعقاد بیش از ۲۰۰ تفاهم‌نامه و قرارداد مالی منجر شده است.

