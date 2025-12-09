مرحله ثبت‌نام قطعی کاروان‌های حج تمتع که از صبح روز ۱۵ آذر آغاز شده، تعداد ثبت نام شدگان قطعی از مرز ۶۲ هزار نفر عبور کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اکبر رضایی با تشریح روند نام‌نویسی گفت: در دو روز نخست، ثبت‌نام صرفاً به افرادی اختصاص یافت که زودتر پیش‌ثبت‌نام کرده و مبلغ اولیه را واریز کرده بودند. پس از آن، سایر متقاضیان طبق گروه‌بندی استانی وارد مرحله انتخاب کاروان شدند.

رضایی افزود: سامانه «حجِ من» همچنان برای افرادی که پیش‌ثبت‌نام خود را انجام داده‌اند باز است و این گروه تا پایان روز شنبه ۲۲ آذر فرصت دارند انتخاب کاروان نموده و ثبت نام خود را تکمیل کنند.

معاون حج و عمره با اشاره به آمار ثبت‌نام گفت: «در چهار روز اول، بیش از ۶۲ هزار نفر نام‌نویسی قطعی کرده‌اند و بیش از نیمی از آنان نیز مابه‌التفاوت هزینه را پرداخت کرده‌اند. سایر افراد باید ظرف ۴۸ ساعت مدارک خود را به مدیر کاروان تحویل داده و حداکثر طی یک هفته باقی‌مانده هزینه را واریز کنند.»

وی تأکید کرد: «بر اساس زمان‌بندی اعلام‌شده، عدم مراجعه برای انتخاب کاروان یا عدم واریز وجه به‌منزله انصراف است و ظرفیت به سایر اولویت‌های هر استان اختصاص خواهد یافت.»

رضایی همچنین با اشاره به آغاز معاینات پزشکی گفت: «تأیید استطاعت جسمی طبق دستورالعمل‌های مرکز پزشکی حج و زیارت الزامی است و متقاضیان باید پس از هماهنگی با مدیر کاروان، به پزشک معاین مراجعه کنند.»

