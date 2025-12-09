منابع خبری اعلام کردند که گلوله‌های خمپاره با منشأ ناشناخته در نزدیکی فرودگاه المزه دمشق فرود آمدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - تلویزیون دولتی الاخباریه گزارش داد که گلوله‌های خمپاره با منشأ ناشناخته روز سه‌شنبه در مجاورت فرودگاه نظامی المزه سوریه در دمشق، پایتخت سقوط کردند.

خبرگزاری دولتی سوریه پیش از این از صدای انفجار در مجاورت دمشق خبر داده و گفته بود که این موضوع در دست بررسی است.

رویترز در ماه نوامبر گزارش داد که واشنگتن قصد دارد برای کمک به انعقاد پیمان امنیتی که بین سوریه و اسرائیل در حال انجام آن است، حضور نظامی خود را در یک پایگاه هوایی در دمشق برقرار کند.

این پایگاه هوایی در دروازه بخش‌هایی از جنوب سوریه قرار دارد که انتظار می‌رود به عنوان بخشی از پیمان عدم تجاوز آینده بین اسرائیل و سوریه، یک منطقه غیرنظامی را تشکیل دهند.

یک منبع وزارت امور خارجه سوریه گزارش رویترز را رد کرد و گفت که این گزارش «نادرست» است، اما توضیح بیشتری ارائه نداد.

ایالات متحده در حال میانجیگری بین سوریه و اسرائیل برای کاهش تنش‌ها و دستیابی به یک پیمان امنیتی است که دمشق امیدوار است تصرفات اخیر اسرائیل بر سرزمین‌هایش را لغو کند.

