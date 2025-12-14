گزیدهای از عکسهای خبری جهان در روزهای گذشته را در قالب یک گزارش تصویری مشاهده میکنید. در گزارشی تصویری، برترین عکسهای خبری روزهای اخیر جهان که رویدادهای سیاسی، اجتماعی و طبیعی را در نقاط مختلف کره زمین به تصویر کشیدهاند، گردآوری شده است. این مجموعه شامل لحظات تأملبرانگیز، خیرهکننده و گاه تکاندهندهای است که توسط عکاسان خبری بینالمللی به ثبت رسیده و در رسانههای جهانی بازتاب یافته است. این گزارش تصویری، گزیدهای از عکسهای خبری روزهای گذشته را روایت میکند که هر کدام داستانی انسانی، تلخ یا امیدبخش را در خود جای دادهاند.