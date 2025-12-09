در پی بارش باران شدید و جاری شدن سیل در استان سلیمانیه در منطقه کردنشین شمال عراق دو نفر کشته و پنج نفر دیگر زخمی شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - به گفته آژانس دفاع مدنی منطقه‌ای، روز سه‌شنبه پس از باران شدید و جاری شدن سیل در استان سلیمانیه در منطقه کردنشین شمال عراق، دو نفر کشته و پنج نفر دیگر زخمی شدند.

خبرگزاری دولتی INA به نقل از اداره دفاع مدنی اعلام کرد که قربانیان در منطقه چمچمال در سلیمانیه گرفتار سیل شده‌اند.

این اداره اعلام کرد که دیوار یک مدرسه در منطقه فرعی شوراش به دلیل سیل شدید فرو ریخت و باعث مرگ یک مرد ۷۰ ساله و یک زن ۲۴ ساله شد.

تیم‌های دفاع مدنی در بحبوحه هشدار‌ها مبنی بر بارندگی بیشتر و شرایط ناپایدار آب و هوایی در سراسر منطقه، به تلاش‌های نجات و تخلیه ادامه داده‌اند.

منبع: آناتولی

برچسب ها: سیل ، حوادث طبیعی
خبرهای مرتبط
سیل و رانش زمین در آسیا جان بیش از ۱۷۰۰ نفر را گرفت
سازمان ملل:
بیش از ۵۷ هزار خانوار در غزه با سرپرستی زنان با مشکلات شدیدی رو‌به‌رو هستند
تعداد کشته‌شدگان سیل اندونزی از ۹۰۰ نفر گذشت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
وحشت در اسرائیل از توانایی موشکی ایران
سرکوب سیستماتیک هویت مذهبی شیعیان آذربایجانی ذیل سایه صهیون + موشن‌گرافی
ایران، چین و عربستان سعودی خواستار پایان حملات اسرائیل شدند
سقوط هواپیمای ترابری نظامی روسیه با هفت سرنشین
افشای روابط تجاری و شخصی گسترده ایهود باراک با جفری اپستین در ایمیل‌های هک شده
جهاد اسلامی پرونده تحویل اجساد صهیونیستی را بست
اسرائیل برای سومین سال متوالی بزرگترین قاتل روزنامه‌نگاران در سراسر جهان
تلاش برای بازگرداندن افغانستان به جامعه جهانی
لبنان زیر فشار آمریکا و ادامه تنش با اسرائیل
اسرائیل روز چهارشنبه گذرگاه اردن را بازگشایی می‌کند
آخرین اخبار
انفجار در نزدیکی فرودگاه نظامی المزه در پایتخت سوریه
رئیس شورای اروپا خطاب به ترامپ: متحدان نباید در سیاست داخلی یکدیگر دخالت کنند
تحریم‌های جدید آمریکا علیه سودان
زلنسکی به زودی اسناد صلح «اصلاح‌شده» را به آمریکا تحویل می‌دهد
دستیار مکرون: فرانسه برای خنثی کردن کودتا در بنین، پشتیبانی «لجستیکی» ارائه داد
روبیو از کامبوج و تایلند خواست تا به درگیری‌ها پایان دهند
ایران، چین و عربستان سعودی خواستار پایان حملات اسرائیل شدند
کالاس: انتقاد آمریکا درباره آزادی‌های اروپا درست نیست
شرط حماس برای مرحله دوم آتش‌بس
اسرائیل روز چهارشنبه گذرگاه اردن را بازگشایی می‌کند
ترامپ: اوکراین دیگر یک دموکراسی نیست/ رهبران اروپایی ضعیف هستند
کرملین اظهارات صدراعظم آلمان درباره «احیای اتحاد جماهیر شوروی» را رد کرد
عراق حزب الله و انصارالله را از لیست مسدودسازی اموال خارج کرد
سقوط هواپیمای ترابری نظامی روسیه با هفت سرنشین
آمریکا در دوره ترامپ؛ کنار رفتن از جایگاه همیشگی
جهاد اسلامی پرونده تحویل اجساد صهیونیستی را بست
افشای روابط تجاری و شخصی گسترده ایهود باراک با جفری اپستین در ایمیل‌های هک شده
پرواز جنگنده‌های چینی و روسی در نزدیکی حریم هوایی کره جنوبی
اسرائیل در ۶۰ روز ۷۰۰ بار آتش بس غزه را نقض کرد
وحشت در اسرائیل از توانایی موشکی ایران
هشدار روسیه درباره افزایش فعالیت‌های جاسوسی ناتو در قطب شمال
تلاش برای بازگرداندن افغانستان به جامعه جهانی
روسیه: هیچ‌گونه گفتگوی با طرف آمریکای بر سر پیمان استارت‌نو نداریم
کوبا قاطعانه ادعا‌های آمریکا را رد کرد
سرکوب سیستماتیک هویت مذهبی شیعیان آذربایجانی ذیل سایه صهیون + موشن‌گرافی
لیتوانی به دلیل ورود بالن‌ها از بلاروس وضعیت فوق‌العاده اعلام کرد
پوتین محدودیت‌های اعمال شده بر «کشور‌های غیردوست» را تمدید کرد
لبنان زیر فشار آمریکا و ادامه تنش با اسرائیل
اسرائیل برای سومین سال متوالی بزرگترین قاتل روزنامه‌نگاران در سراسر جهان
کاهش کمک‌های مالی آمریکا به اوکراین