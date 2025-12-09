در پی بارش باران شدید و جاری شدن سیل در استان سلیمانیه در منطقه کردنشین شمال عراق دو نفر کشته و پنج نفر دیگر زخمی شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - به گفته آژانس دفاع مدنی منطقه‌ای، روز سه‌شنبه پس از باران شدید و جاری شدن سیل در استان سلیمانیه در منطقه کردنشین شمال عراق، دو نفر کشته و پنج نفر دیگر زخمی شدند.

خبرگزاری دولتی INA به نقل از اداره دفاع مدنی اعلام کرد که قربانیان در منطقه چمچمال در سلیمانیه گرفتار سیل شده‌اند.

این اداره اعلام کرد که دیوار یک مدرسه در منطقه فرعی شوراش به دلیل سیل شدید فرو ریخت و باعث مرگ یک مرد ۷۰ ساله و یک زن ۲۴ ساله شد.

تیم‌های دفاع مدنی در بحبوحه هشدار‌ها مبنی بر بارندگی بیشتر و شرایط ناپایدار آب و هوایی در سراسر منطقه، به تلاش‌های نجات و تخلیه ادامه داده‌اند.

منبع: آناتولی