سازمان ملل در پاسخ به ادعای فرمانده ارتش اسرائیل درباره «خط زرد» به عنوان «خط مرزی جدید» اعلام کرد که «قاطعانه» با هرگونه تغییر در مرزهای غزه مخالف است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - سازمان ملل متحد روز سهشنبه اعلام کرد که پس از اعلام مرز جدید توسط فرمانده ارتش اسرائیل در این منطقه، با هرگونه تغییر در مرز غزه مخالف است.
سخنگوی سازمان ملل متحد، استفان دوجاریک به خبرنگاران گفت که به نظر میرسد توصیف «خط زرد» از طرح آتشبس دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا به عنوان مرز جدید «خلاف روح و متن» توافق است.
وی تأیید کرد که سازمان ملل متحد «قاطعانه در برابر هرگونه تغییر در مرزهای غزه و اسرائیل میایستد» و توضیح داد که وقتی سازمان ملل متحد در مورد غزه صحبت میکند، به مرز اصلی اشاره دارد، «نه مرزی که در داخل خط زرد قرار دارد».
این اظهارات پس از بیانیه ایال زمیر، رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل منتشر شد که ادعا میشود «خط زرد اکنون مرز جدید غزه است.» زمیر همچنین گفت که اسرائیل «کنترل عملیاتی بر بخشهای وسیعی از نوار غزه» را حفظ خواهد کرد.
اسرائیل همچنان بیش از ۵۰٪ از خاک غزه را تحت توافق آتشبس اشغال کرده است و خط زرد مناطق استقرار نظامی اسرائیل را از مناطقی که فلسطینیها اجازه حرکت دارند، جدا میکند.
توافق آتشبس در غزه در ۱۰ اکتبر تحت طرح ۲۰ مادهای ترامپ به اجرا درآمد و دو سال حملات اسرائیل را که از اکتبر ۲۰۲۳ بیش از ۷۰،۰۰۰ نفر عمدتاً زنان و کودکان را به شهادت رسانده و نزدیک به ۱۷۱،۰۰۰ نفر را زخمی کرده است، متوقف کرد.
مرحله اول این توافق شامل آزادی اسرای اسرائیلی در ازای زندانیان فلسطینی است. این طرح همچنین بازسازی غزه و ایجاد یک سازوکار حکومتی جدید بدون حماس را در نظر دارد.
منبع: آناتولی