در پی تیراندازی در دانشگاه کنتاکی یک نفر کشته و نفر دیگری به‌شدت زخمی شد و همزمان، حادثه چاقوکشی در کارولینای شمالی نیز جان یک دانش‌آموز را گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - تیراندازی در دانشگاه ایالتی کنتاکی در آمریکا یک کشته و یک مجروحِ بدحال برجا گذاشت. پلیس اعلام کرد فرد مظنون که دانشجو نیست، بازداشت شده است.

اداره پلیس شهر فرنکفورت اعلام کرد که مأموران در پی گزارش «عامل مهاجم فعال» به محل اعزام شدند و محوطه دانشگاه را که به‌طور موقت در وضعیت قرنطینه قرار گرفته بود، ایمن‌سازی کردند. مقامات تأکید کردند که در حال حاضر هیچ تهدیدی وجود ندارد.

اندی بشیر، فرماندار ایالت کنتاکی، گفت این تیراندازی به نظر می‌رسد یک حادثه فردی بوده است و نه یک تیراندازی جمعی.

او در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «امروز در محوطه دانشگاه ایالتی کنتاکی تیراندازی رخ داد. دو نفر به‌شدت مجروح شدند و متأسفانه به نظر می‌رسد دست‌کم یکی از آنها جان خود را از دست خواهد داد.»

وی افزود: «این یک تیراندازی جمعی یا حادثه‌ای تصادفی نبود، فرد مظنون هم‌اکنون در بازداشت است و این یعنی با وجود ترسناک بودن این اتفاق، دیگر تهدیدی در حال حاضر وجود ندارد.»

بشیر ادامه داد: «خشونت جایی در ایالت ما یا کشورمان ندارد. لطفا برای خانواده‌های آسیب‌دیده و دانشجویان KSU دعا کنید.»

همچنین در اوایل روز سه‌شنبه، در پی یک حمله با چاقو در یک دبیرستان در مرکز ایالت کارولینای شمالی، یک دانش‌آموز کشته و دانش‌آموز دیگری زخمی شد.

بابی کیمبرو، کلانتر شهرستان فورسایت، اعلام کرد مأموران در دبیرستان «نورث فورسایت» در شهر وینستون-سالم، کمی پس از ساعت ۱۱ صبح به وقت محلی، در پی گزارش درگیری میان دانش‌آموزان در محل حاضر شدند.

او در یک نشست خبری گفت: «ما به یک درگیری میان دو دانش‌آموز اعزام شدیم، اما در نتیجه این حادثه، جان یک نفر از دست رفت.

