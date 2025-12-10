باشگاه خبرنگاران جوان؛ هیات تجاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در اولین روز سفر خود به قزاقستان، در نشستی که با حضور صمد حسنزاده رئیس اتاق ایران، علیاکبر جوکار سفیر ایران در قزاقستان، معصومه آقاپور مشاور امور اقتصادی رئیسجمهور، امیر عابدی رئیس اتاق مشترک ایران و قزاقستان، اکبر فتحی معاون برنامهریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، مهدی حیدری، رئیس سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و سعادت دبیر میز قزاقستان در سازمان توسعه تجارت برگزار شد، به بیان چالشها و مشکلات خود در تجارت با قزاقستان پرداختند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در این جلسه گفت: حضور هیات تجاری ایران در قزاقستان نشاندهنده علاقه بخش خصوصی به توسعه برنامههای اقتصادی کشور و کمک به خروج از شرایط سخت اقتصادی امروز است.
صمد حسنزاده، به وجود منابع قابل توجه گندم و غلات در قزاقستان اشاره کرد و ادامه داد: این فرصت مناسبی برای ماست، اما به دلیل محدودیتهای ارزی و بانکی امکان استفاده از این موقعیت را نداریم. حتی اگر امکان ترانزیت این میزان از غلات به کشورهای دیگر را فراهم کنیم، بسیار ارزآور خواهد بود. ترانزیت هر تن غلات از ایران به کشورهای دیگر ۶۰ دلار برای کشور ارزشافزوده ایجاد میکند. اما به دلیل نداشتن امکانات و زیرساختها از این فرصتها نمیتوانیم به درستی استفاده کنیم.
او با بیان اینکه همکاری نزدیکتر دولت با بخش خصوصی میتواند بسیاری از موانع را برطرف کند، ادامه داد: همکاری در زمینه توریسم درمانی فرصتهای بسیار خوبی در اختیار ما قرار میدهد. ما میتوانیم سامانه درمانی تعریف کرده و بیماران از کشورهای مختلف را برای درمان جذب کنیم. این فرصت در سالهای گذشته با رفتارهای غیرمنطقی تضعیف شده است، اما میتوان دوباره آن را احیا کرد.
رئیس اتاق ایران با بیان اینکه ظرفیتهای بالایی در حوزه صنایع غذایی، پتروشیمی، فولاد، خدمات فنی و مهندسی و کشت فراسرزمینی برای همکاری با قزاقستان وجود دارد، گفت: خواسته ما این است که مسئولین کشور نسبت به صدور ضمانتنامههای بانکی اقدامات لازم را انجام دهند.
علیاکبر جوکار، سفیر ایران در قزاقستان نیز با اشاره به اهمیت همافزایی بخش خصوصی و دولتی، گفت: اقتصاد قزاقستان رو به رشد است و با رشد ۶.۵ درصدی اقتصاد آینده خوبی دارد؛ بنابراین با رویکرد استراتژیک و بلندمدت درباره این کشور، آینده کاری خوبی برای شرکتهای ایرانی رقم خواهیم زد.
او افزود: سفارت ایران در قزاقستان عزم خود را برای موفقیت بازرگانان ایرانی جزم کرده است. ظرفیتهای کشور ما فراوان است و برای توسعه روابط تجاری خارجی باید بیشتر تلاش کنیم.
او با بیان اینکه قرار است اسناد فرهنگی، سیاسی و قضایی میان ایران و قزاقستان امضا شود، ادامه داد:، اما شاهبیت این همکاریها، نتایج اقتصادی است که از این سفر حاصل خواهد شد. موضوع حملونقل و کشاورزی برای قزاقستان اهمیت زیادی دارد و بازار این کشور هنوز کشف نشده است.
اکبر فتحی، معاون برنامهریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به ظرفیتهای قزاقستان برای کشت فراسرزمینی، اظهار کرد: این فرصت بسیار خوبی است که با توجه به بحران آب در کشور ما به جای اینکه محصول را مستقیم وارد کنیم، آن را فراسرزمینی کشت کرده و این محصولات را به کشور بیاوریم. البته باید موانع انتقال این تولیدات فراسرزمینی به کشور رفع شود. در زمینه واردات غلات هم ظرفیتهای خوبی برای همکاریهای دوجانبه وجود دارد.
مهدی حیدری، رئیس سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی با تأکید بر اهمیت سرمایهگذاریهای مشترک با قزاقستان، گفت: خوشبختانه سرمایهگذاران جدی قزاق در کشورمان به ویژه در حوزه معدن حضور دارند. سازمان سرمایهگذاری، برنامههای زیادی برای حمایت از سرمایهگذاران دارد.
او افزود: آسیای مرکزی شروع به رشد کرده است. قزاقستان نزدیک به ۱۰ برابر ایران سرمایهگذار خارجی جذب کرده است و ما باید از این مسیر الگوبرداری کنیم.
علیاصغر طهماسبی، استاندار گلستان نیز با بیان اینکه نباید اجازه داده شود افرادی که حتی یک روز کار بازرگانی نکردهاند کارت بازرگانی دریافت کند، گفت: این افراد بازار تجار واقعی را خراب میکنند و رقبای ما در کمین به دست آوردن این بازارها هستند.
او با بیان اینکه در استان گلستان بیش از ۱۰ هزار قزاق حضور دارند و سرمایهگذاران خوبی از قزاقستان به ایران آمدند، تأکید کرد: سرمایهگذار نباید متوقف شود. رئیسجمهور در این رابطه اختیار تام به استانداران مرزی داده است و ما امیدواریم بتوانیم موانع را برطرف کنیم.
امیر یوسفی، رئیس اتاق گرگان هم گفت: استان گلستان بیشترین صادرات مواد غذایی را به قزاقستان دارد. اما باید موانع صادراتی از جمله رفع تعهد ارزی مسیر صادرکنندگان برطرف شود.
محمود نجفی عرب، رئیس اتاق تهران هم با اشاره به پتانسیلهای قزاقستان در حوزه خدمات فنی و مهندسی، گفت: موضوع کشت فراسرزمینی و منطقه آزاد خوروس از دیگر فرصتهای مناسب توسعه تجارت با قزاقستان است.
او افزود: اتاق تهران با همکاری اتاق مشترک ایران و قزاقستان، دفتر خدمات صادرات را در آستانه به زودی افتتاح خواهد کرد تا بتوانیم به مجموعه فعالان اقتصادی در حوزه صادرات خدمات مورد نیاز را ارائه کنیم.
رشید عزیزپور، رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران هم با اشاره به ظرفیتهای کشورهای حوزه سی آی اس از جمله قزاقستان، بیان کرد: برای استفاده از فرصت کشت فراسرزمینی در قزاقستان باید برنامهریزی مناسبی داشته باشیم.
او با بیان اینکه توافقنامه تجاری با اوراسیا میتواند روند تجارت در صنایع غذایی را تسهیل کند، ادامه داد:، اما این امر نیاز به زیرساخت و بسترسازی دارد. به عنوان مثال برای صادرات شیرینی و شکلات باید قیمت مواد اولیه ایران با قیمت خارجی آن یکسان باشد. این موارد نیازمند سیاستگذاری است.
امیر عابدی، رئیس اتاق مشترک ایران و قزاقستان هم گفت: ۴۰ درصد صادرات ما به قزاقستان مواد غذایی و میوه و ترهبار است درحالیکه ما در حوزههای بسیاری میتوانیم وارد شویم. در شرکتهای دانشبنیان و فناورانه، بسیار توانمندی داریم، اما باید بخش خصوصی بیاموزد که چطور این فرصتهای بالقوه را بالفعل کند. اتاق مشترک ایران و قزاقستان از صفر تا ۱۰۰ در کنار تجار برای توسعه روابط تجاری است.
در این نشست، حل مسائل لجستیکی و گمرک میان ایران و قزاقستان، توقف سیاستهای ضد صادراتی بانک مرکزی از جمله رفع تعهد ارزی، تمرکز بر همکاریهای نزدیکتر دولتی با قزاقستان برای تسهیل صدور خدمات فنی و مهندسی، توقف تصمیمگیریها و مدیریت جزیرهای، صدور ضمانتنامههای صادراتی، ارتقای خدمات سفارتخانهها در حوزه اقتصادی و توسعه تجاری از جمله مهمترین محورهای مطرحشده از سوی فعالان اقتصادی در زمینه تجارت با قزاقستان بود.