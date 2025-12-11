باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - هانی تحویل زاده رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک نوزاد گفت: با استمرار روند فعلی تخصیص ارز به واردات مواد اولیه، کمبود شیرخشک نوزاد در دی ماه تشدید و بهمن ماه بحرانی می شود.

به گفته وی، برآوردها حاکی از آن است که تولید شیرخشک نوزاد در آذرماه ۴ تا ۴.۵ میلیون قوطی باشد، درحالیکه ۶.۵ میلیون قوطی نیاز ماهانه کشور است.

تحویل زاده ادامه داد: با استمرار روند فعلی تخصیص ارز و واردات مواد اولیه در بهمن ماه کارخانه شیرخشک تعطیل خواهند شد.

این مقام مسئول با بیان اینکه قیمت شیرخشک نوزاد تغییری نداشته است، گفت: ثبات قیمت شیرخشک منجر قاچاق معکوس و افزایش تقاضا از سوی خانوارها می شود، از این رو باید قیمت اصلاح یا کارت الکترونیک صادر شود. گفتنی است قیمت شیرخشک از بهمن سال گذشته تا مهرماه امسال ۸ تا ۱۲ درصد افزایش داشته و بعداز آن تغییری نداشته است‌.

رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک نوزاد گفت: برای تولید با ظرفیت کامل و پرداخت معوقات ارزی تا پایان سال ۲۰۰ میلیون دلار ارز به صنعت شیرخشک باید تخصیص یابد تا مشکل کمبود شیرخشک مرتفع شود.