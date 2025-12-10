در پی تنش‌ها در اطراف قنیطره و گزارش‌ها از درگیری‌های محدود، یک وزیر اسرائیلی احتمال جنگ با سوریه را مطرح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - عمیحای شیکلی، وزیر امور دیاسپورای رژیم تروریستی اسرائیل درباره تحولات اطراف قنیطره سوریه گفت: «جنگ با سوریه اجتناب‌ناپذیر شده است».

اظهارات شیکلی پس از انتشار ویدئو‌هایی مطرح شد که تحرکات نیرو‌های امنیتی سوریه و افراد مسلح را در نزدیکی محل استقرار ارتش رژیم تروریستی اسرائیل در حومه قنیطره نشان می‌داد؛ امری که تل‌آویو آن را «تهدید امنیتی» دانست، با وجود اینکه این منطقه طی سال‌ها شاهد حملات، نفوذ‌ها و نقض‌های مکرر حاکمیت سوریه از سوی این رژیم تروریستی بوده است.

روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارونوت فاش کرد که حادثه تنش در قنیطره میان یک یگان ارتش رژیم تروریستی اسرائیل و شهروندان سوری در نزدیکی شهر، هم‌زمان با یک بازدید میدانی انجام شد که در آن مایک وولز، سفیر آمریکا در سازمان ملل و دانی دانون، سفیر اسرائیل در سازمان ملل حضور داشتند.

بر اساس گزارش این روزنامه، وولز و دانون با تجهیزات حفاظتی وارد «قنیطره قدیم» شدند و ارزیابی میدانی از وضعیت انجام دادند. در هنگام بازگشت به خودروها، «حادثه‌ای غیرعادی» رخ داد که شامل ناآرامی و تیراندازی پس از عبور کاروان مسلح و تلاش ارتش رژیم تروریستی اسرائیل، بنا بر ادعای خود، برای بازداشت یکی از اعضای جنبش جهاد اسلامی بود.

این روزنامه افزود که دو سفیر شخصا شاهد این حادثه نبودند، اما تنها چند صد متر با محل وقوع آن فاصله داشتند.

به نوشته یدیعوت آحارونوت، دانون بلافاصله از فرمانده تیپ منطقه گزارش دریافت کرد و جزئیات را به سفیر آمریکایی اطلاع داد و سپس هر دو طرف گزارش‌های نظامی درباره «تهدیدات» در جبهه‌های لبنان و سوریه دریافت کردند. این بازدید همچنین شامل مناطقی در الجلیل علیا، بلندی‌های اشغالی جولان و دیدار با یک افسر ارشد نیرو‌های «آندوف» وابسته به سازمان ملل بود.

رسانه‌های سوری فیلم‌هایی از منطقه خان‌ارنبه در نزدیکی قنیطره منتشر کردند که نشان می‌داد افراد مسلح از نیرو‌های امنیتی حکومت سوریه با سلاح‌های آشکاری در خودرو‌های سبک، در کنار خودرو‌های نظامی اسرائیلی در حال حرکت هستند. به نوشته روزنامه، دست‌کم دو غیرنظامی سوری در نتیجه آنچه ارتش رژیم تروریستی اسرائیل «تیراندازی هشداردهنده» خوانده، زخمی شدند.

از سوی دیگر، ارتش رژیم تروریستی اسرائیل مدعی شد پیش از این حادثه «اخلال در نظم و سنگ‌پرانی» به سوی سربازانش رخ داده است که آنها را وادار به تیراندازی هوایی و عقب‌نشینی به مواضع امن کرده است. در مقابل، گزارش‌های سوری از برگزاری تظاهراتی در خان‌ارنبه در اعتراض به حضور ارتش این رژیم و فعالیت پهپاد‌های آن در آسمان منطقه خبر دادند.

در تحول سیاسی قابل توجهی، این روزنامه به نقل از منابع آمریکایی گزارش داد که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم تروریستی اسرائیل از اظهارات تام باراک، فرستاده آمریکایی به سوریه، به‌شدت خشمگین شده است؛ کسی که در «فروم دوحه» ادعا کرده بود: «آنچه در این منطقه بیش از هر چیز موفق بوده، نظام پادشاهی است».

نتانیاهو در دیدار با سفیر وولز درباره باراک گفت: «او کاملا تعادلش را از دست داده، پادشاهی را بر دموکراسی ترجیح می‌دهد و در خدمت منافع ترکیه در منطقه است».

در همین زمینه، دفتر نخست‌وزیری اسرائیل گزارش‌های رسانه‌های عربی درباره دستیابی به توافق امنیتی میان رژیم تروریستی اسرائیل و سوریه را رد کرد و آنها را «کاملا جعلی» دانست، هرچند وجود تماس‌هایی با میانجی‌گری آمریکا را بدون رسیدن به تفاهم نهایی تأیید کرد.

منبع: آر تی

