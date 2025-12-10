تعمیرات اساسی پالایشگاه نفت کرمانشاه که در نیمه دوم خردادماه آغاز شده بود، با وجود وقفه ناشی از جنگ ۱۲ روزه، در مدت ۲۷ روز به اتمام رسید.

عملیات تعمیرات اساسی پالایشگاه کرمانشاه در نیمه دوم خردادماه آغاز شد و واحدهای تقطیر، تبدیل کاتالیستی، نفت سفید، مراکس، گاز مایع، آب و برق و بخار و فلر تحت تعمیرات اساسی و اورهال قرار گرفتند.

برنامه اولیه زمان تعمیرات ۲۱ روز پیش‌بینی شده بود که به دلیل وقوع جنگ ۱۲ روزه و جهت حفظ ایمنی پرسنل مشغول به کار در پروژه دچار توقف گردید که در نهایت با حمایت همه جانبه سهامدار عمده این پالایشگاه ، مهندس هادی درویشوند و همت و تلاش پرسنل مشغول در پروژه در دو شیفت ۱۲ ساعته و ۲۴۰ هزار نفر-ساعت کار مداوم ، این عملیات پس از ۲۷ روز به اتمام رسید.

در ادامه مشکل موجود در کوره واحد تبدیلی کاتالیستی نیز با قید فوریت و در یک عملیات فشرده ۱۰ روزه حل گردید تا این پالایشگاه با حداکثر ظرفیت آماده خدمت رسانی به مردم شریف کشور باشد.

روابط عمومی پالایشگاه نفت کرمانشاه افزود: این عملیات گسترده با رعایت اصول ایمنی و استفاده حداکثری از توان متخصصان داخلی و پیمانکاران مجرب انجام شد و با وجود شرایط سخت، پالایشگاه کرمانشاه توانست تعمیرات اساسی را با موفقیت به پایان رسانده و واحدهای حیاتی خود را مجدداً وارد مدار بهره‌برداری کند.

روابط عمومی پالایشگاه نفت کرمانشاه در پایان از همت و تلاش تمامی پرسنل و پیمانکاران توانمند مشغول در این پروژه و همچنین سهامدار عمده این پالایشگاه ، مهندس هادی درویش وند تقدیر و تشکر نمود.