نیکولاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا از امضای فرمانی برای ایجاد یک پروتکل واحد برای صادرات غیرنفتی، خدمات پستی و فعالیت‌های مرتبط با سازمان خدمات حمل و نقل ملی، بر اساس پیشنهادی که توسط وزیر تجارت ارائه شده بود، خبر داد.

مادورو در جلسه شورای ملی اقتصاد مولد ونزوئلا تأیید کرد که این اقدام گامی اساسی در جهت ایجاد یک دولت کارآمدتر در امور اقتصادی خود است و افزود: «زمان آن رسیده است که ما یک جهش بزرگ برداریم و ما در تلاشیم تا اهداف واضح‌تر و دقیق‌تری را برای سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ تعریف کنیم تا تداوم مسیر رشد را تضمین کنیم.»

مادورو توضیح داد که صنعت داخلی به رشد ۵۰ درصدی دست یافته است، در حالی که بخش داروسازی امسال رشد ۲۹ درصدی را ثبت کرده است.

در مورد غذا، او اظهار داشت که این کشور، برای اولین بار در تاریخ خود، علاوه بر ذخایر دارویی که سه ماه را پوشش می‌دهد، ذخایر غذایی کافی برای ۱۲۰ روز دارد و تاکید کرد که ونزوئلا «یاد گرفته است که چگونه آنچه را که نیاز دارد تولید، عرضه، صادرات و واردات کند و ذخایر خود را در انتظار هرگونه احتمالی حفظ کند.»

او بار دیگر با تلکید بر لزوم «تسریع در گذار به یک مدل اقتصادی مستقل که قادر به تولید ثروت خود و تأمین ارز خارجی لازم باشد»، پیشنهاد خود را تکرار کرد.

در مورد بخش کشاورزی، مادورو اعلام کرد که این بخش در سه فصل اول سال ۴.۵۲ درصد رشد داشته و نرخ رشد بین ۴ تا ۵ درصد را حفظ کرده و به ۲۰ فصل متوالی رشد دست یافته است.

او همچنین از پیشنهاد‌های سرمایه‌گذاری «شگفت‌انگیز» از کشور‌های بزرگ پرده برداشت که نشان می‌دهد قراردادی برای راه‌اندازی یک پروژه عظیم کشاورزی در شرق این کشور، به مساحت یک میلیون هکتار، به نفع یک قدرت بزرگ آسیایی در حال تکمیل است.

در حوزه انرژی، رئیس جمهور ونزوئلا تأیید کرد که کشورش «در آستانه» صادرات گاز مایع (LPG) است و خاطرنشان کرد که اولین محموله مستقیماً به شهر‌های مرزی کلمبیا به عنوان هدیه‌ای از مردم ونزوئلا به مردم کلمبیا ارسال خواهد شد و هدف آن هموار کردن راه و غلبه بر تلاش‌ها برای «احتکار و سرقت گاز ونزوئلا» است.

او افزود که گاز مورد نیاز کلمبیا در ونزوئلا موجود است، اما «کمپین راست افراطی و قاچاقچیان مواد مخدر» مانع خرید آن می‌شود.

او گفت: «با یک سرمایه‌گذاری کوچک و یک خط لوله کوچک، گاز می‌توانست به مدت ۳۰ سال با خیال راحت به کلمبیا برسد، اما آنها با خرابکاری این کار را غیرممکن می‌کنند.»

مادورو ادامه داد: «تمام نفتی که کلمبیا نیاز دارد نیز اینجاست و ما برای ممکن ساختن آن تلاش خواهیم کرد. کلمبیای بزرگ به لطف تلاش‌های مستقل و مستقل ما دوباره متولد خواهد شد.»

او با اشاره به «رشد خودجوش ۱۸.۶ درصدی صنعت نفت در مقایسه با سال ۲۰۲۴» اعلام کرد که ونزوئلا در مسیر رشد ۱۵ درصدی تولید نفت در سال آینده است.

منبع: المیادین