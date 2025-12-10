رئیس‌جمهور ونزوئلا در بحبوحه تهدیدات آمریکا برای حمله به این کشور تاکید کرد که کاراکاس تا ۴ ماه آینده غذای مردم ونزوئلا ذخیره کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - نیکولاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا از امضای فرمانی برای ایجاد یک پروتکل واحد برای صادرات غیرنفتی، خدمات پستی و فعالیت‌های مرتبط با سازمان خدمات حمل و نقل ملی، بر اساس پیشنهادی که توسط وزیر تجارت ارائه شده بود، خبر داد.

مادورو در جلسه شورای ملی اقتصاد مولد ونزوئلا تأیید کرد که این اقدام گامی اساسی در جهت ایجاد یک دولت کارآمدتر در امور اقتصادی خود است و افزود: «زمان آن رسیده است که ما یک جهش بزرگ برداریم و ما در تلاشیم تا اهداف واضح‌تر و دقیق‌تری را برای سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ تعریف کنیم تا تداوم مسیر رشد را تضمین کنیم.»

مادورو توضیح داد که صنعت داخلی به رشد ۵۰ درصدی دست یافته است، در حالی که بخش داروسازی امسال رشد ۲۹ درصدی را ثبت کرده است.

در مورد غذا، او اظهار داشت که این کشور، برای اولین بار در تاریخ خود، علاوه بر ذخایر دارویی که سه ماه را پوشش می‌دهد، ذخایر غذایی کافی برای ۱۲۰ روز دارد و تاکید کرد که ونزوئلا «یاد گرفته است که چگونه آنچه را که نیاز دارد تولید، عرضه، صادرات و واردات کند و ذخایر خود را در انتظار هرگونه احتمالی حفظ کند.»

او بار دیگر با تلکید بر لزوم «تسریع در گذار به یک مدل اقتصادی مستقل که قادر به تولید ثروت خود و تأمین ارز خارجی لازم باشد»، پیشنهاد خود را تکرار کرد.

در مورد بخش کشاورزی، مادورو اعلام کرد که این بخش در سه فصل اول سال ۴.۵۲ درصد رشد داشته و نرخ رشد بین ۴ تا ۵ درصد را حفظ کرده و به ۲۰ فصل متوالی رشد دست یافته است.

او همچنین از پیشنهاد‌های سرمایه‌گذاری «شگفت‌انگیز» از کشور‌های بزرگ پرده برداشت که نشان می‌دهد قراردادی برای راه‌اندازی یک پروژه عظیم کشاورزی در شرق این کشور، به مساحت یک میلیون هکتار، به نفع یک قدرت بزرگ آسیایی در حال تکمیل است.

در حوزه انرژی، رئیس جمهور ونزوئلا تأیید کرد که کشورش «در آستانه» صادرات گاز مایع (LPG) است و خاطرنشان کرد که اولین محموله مستقیماً به شهر‌های مرزی کلمبیا به عنوان هدیه‌ای از مردم ونزوئلا به مردم کلمبیا ارسال خواهد شد و هدف آن هموار کردن راه و غلبه بر تلاش‌ها برای «احتکار و سرقت گاز ونزوئلا» است.

او افزود که گاز مورد نیاز کلمبیا در ونزوئلا موجود است، اما «کمپین راست افراطی و قاچاقچیان مواد مخدر» مانع خرید آن می‌شود.

او گفت: «با یک سرمایه‌گذاری کوچک و یک خط لوله کوچک، گاز می‌توانست به مدت ۳۰ سال با خیال راحت به کلمبیا برسد، اما آنها با خرابکاری این کار را غیرممکن می‌کنند.»

مادورو ادامه داد: «تمام نفتی که کلمبیا نیاز دارد نیز اینجاست و ما برای ممکن ساختن آن تلاش خواهیم کرد. کلمبیای بزرگ به لطف تلاش‌های مستقل و مستقل ما دوباره متولد خواهد شد.»

او با اشاره به «رشد خودجوش ۱۸.۶ درصدی صنعت نفت در مقایسه با سال ۲۰۲۴» اعلام کرد که ونزوئلا در مسیر رشد ۱۵ درصدی تولید نفت در سال آینده است.

منبع: المیادین

برچسب ها: ونزوئلا و آمریکا ، نیکولاس مادورو
خبرهای مرتبط
کوبا قاطعانه ادعا‌های آمریکا را رد کرد
مخالفت پکن با دخالت در امور ونزوئلا
هشدار ترامپ به نظامیان آمریکایی درباره نافرمانی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۲ ۱۹ آذر ۱۴۰۴
مهمترین ذخیره غذایی روغنه
۰
۰
پاسخ دادن
لاذقیه میان جشن سقوط اسد و اعتصاب علویان
مخالفت سازمان ملل با هرگونه تغییری در مرز‌های غزه
فرصت چند روزه ترامپ به زلنسکی برای پاسخ به طرح صلح
غفلت مرگبار واشنگتن در رقابت با چین
تیراندازی در دانشگاه کنتاکی و چاقوکشی در کارولینای شمالی
گاردین: پیمان آکوس یک فریب بزرگ آمریکایی «با تمام قوا» است
دیدار امیر قطر با خنجر و الحلبوسی در دوحه
اسرائیل: جنگ با سوریه حتمی است
ادعای ترامپ درباره وضعیت سلامتی خود
ونزوئلا برای ۴ ماه ذخیره غذایی دارد
آخرین اخبار
ونزوئلا برای ۴ ماه ذخیره غذایی دارد
اسرائیل: جنگ با سوریه حتمی است
ادعای ترامپ درباره وضعیت سلامتی خود
دیدار امیر قطر با خنجر و الحلبوسی در دوحه
غفلت مرگبار واشنگتن در رقابت با چین
تیراندازی در دانشگاه کنتاکی و چاقوکشی در کارولینای شمالی
گاردین: پیمان آکوس یک فریب بزرگ آمریکایی «با تمام قوا» است
لاذقیه میان جشن سقوط اسد و اعتصاب علویان
فرصت چند روزه ترامپ به زلنسکی برای پاسخ به طرح صلح
مخالفت سازمان ملل با هرگونه تغییری در مرز‌های غزه
۲ کشته و ۵ زخمی در سیل شمال عراق
انفجار در نزدیکی فرودگاه نظامی المزه در پایتخت سوریه
رئیس شورای اروپا خطاب به ترامپ: متحدان نباید در سیاست داخلی یکدیگر دخالت کنند
تحریم‌های جدید آمریکا علیه سودان
زلنسکی به زودی اسناد صلح «اصلاح‌شده» را به آمریکا تحویل می‌دهد
دستیار مکرون: فرانسه برای خنثی کردن کودتا در بنین، پشتیبانی «لجستیکی» ارائه داد
روبیو از کامبوج و تایلند خواست تا به درگیری‌ها پایان دهند
ایران، چین و عربستان سعودی خواستار پایان حملات اسرائیل شدند
کالاس: انتقاد آمریکا درباره آزادی‌های اروپا درست نیست
شرط حماس برای مرحله دوم آتش‌بس
اسرائیل روز چهارشنبه گذرگاه اردن را بازگشایی می‌کند
ترامپ: اوکراین دیگر یک دموکراسی نیست/ رهبران اروپایی ضعیف هستند
کرملین اظهارات صدراعظم آلمان درباره «احیای اتحاد جماهیر شوروی» را رد کرد
عراق حزب الله و انصارالله را از لیست مسدودسازی اموال خارج کرد
سقوط هواپیمای ترابری نظامی روسیه با هفت سرنشین
آمریکا در دوره ترامپ؛ کنار رفتن از جایگاه همیشگی
جهاد اسلامی پرونده تحویل اجساد صهیونیستی را بست
افشای روابط تجاری و شخصی گسترده ایهود باراک با جفری اپستین در ایمیل‌های هک شده
پرواز جنگنده‌های چینی و روسی در نزدیکی حریم هوایی کره جنوبی
اسرائیل در ۶۰ روز ۷۰۰ بار آتش بس غزه را نقض کرد