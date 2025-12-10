عابدینی گفت: شهیدان کسانی هستند که جان خود را در راه خدا فدا می‌کنند و خونشان، استمراردهنده انقلاب اسلامی و چراغ راه آینده است

باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی - حسن عابدینی، معاون سیاسی رسانه ملی، در آئین تجلیل از خانواده شهدای پرواز C130،با تأکید بر جایگاه والای شهدا و اهمیت ترویج فرهنگ شهادت گفت: شهیدان کسانی هستند که جان خود را در راه خدا فدا می‌کنند و این عمل در قرآن کریم با یک تجارت بزرگ مقایسه شده است؛ انسانی که جان ناقابل خود را به خالق عرضه می‌کند، در مقابل آن زندگی جاودانه و جایگاه بلند در بهشت برین دریافت می‌کند. هیچ یک از مومنان، متقیان، محسنین، نمازگزاران و افراد صالح دیگر، حتی با ویژگی‌های برجسته‌ای که دارند، به مقام والای شهید نمی‌رسند.

عابدینی با اشاره به اثر شهادت بر خانواده‌ها افزود: برای والدین، همسر و فرزندان شهید فقدان بسیار دشوار است و غم عظیمی بر دل آنان وارد می‌شود. با این حال، آگاهی از جایگاه بلند شهید و ارزش والای این مقام، به خانواده‌ها آرامش می‌بخشد.

وی همچنین به تلاش‌های رسانه ملی در پاسداشت یاد شهدا اشاره کرد و گفت: در صدا و سیما، شهدای انقلاب اسلامی، شهدای دفاع مقدس، شهدای امنیت، شهدای حرم و حتی شهدای پرواز C130 که تعداد زیادی از آنان از کارکنان معاونت سیاسی بودند، همواره مورد توجه و یادآوری قرار گرفته‌اند. حضور خانواده‌ها و بازماندگان شهدا در رسانه، نشان‌دهنده پیوند عمیق خون شهیدان با فرهنگ رسانه‌ای کشور است.

معاون سیاسی رسانه ملی، خاطراتی از حضور خود در محل شهادت شهید محسن خزایی در آزادسازی حلب را بیان کرد و افزود: دیدن مکان شهادت شهیدان، که دور از خانواده و نزدیک به خط مقدم رخ داده است، نمایانگر فداکاری و شجاعت آن‌هاست. حتی پس از سال‌ها، رد خون‌های باقی‌مانده بر سنگ‌ها، یادآور عظمت این فداکاری‌هاست.

وی با تأکید بر استمرار فرهنگ شهادت گفت: خون شهیدان، نه تنها در ایران بلکه در سراسر جهان، از جمله یمن، سوریه، عراق و غزه، استمراردهنده انقلاب اسلامی است. شهدای بسیاری هستند که نامشان نیز ثبت نشده، اما فداکاری آن‌ها نقشی بی‌بدیل در پیشبرد آرمان‌های اسلامی دارد.

عابدینی به شهدای صدر اسلام و کربلا نیز اشاره کرد و افزود: شهدای کربلا و کاروان اسرا در مسیر شام، نمونه بارزی از فداکاری و ایثار در تاریخ اسلام هستند. اگر امروز اسلام در جهان جایگاه بزرگی یافته و بیش از یک و نیم میلیارد نفر به آن باور دارند، نتیجه خون شهیدانی است که از صدر اسلام تاکنون در راه آرمان‌های دینی و انسانی فدا شده‌اند.

معاون سیاسی رسانه ملی در ادامه سخنان خود گفت: هدف ما از تجلیل از شهیدان، صرفاً سوگواری و اندوه نیست، بلکه یادآوری ارزش‌ها و آرمان‌های آنان و لبیک‌گویی به مسیرشان است. ما که در حوزه اطلاع‌رسانی و رسانه فعالیت می‌کنیم، مسئولیت داریم پیام و ارزش‌های شهیدان را به جامعه منتقل کنیم و در انجام این مسئولیت، وفادار و متعهد باشیم.

وی با اشاره به شهدای پرواز C130 گفت: این شهیدان هر یک داستانی منحصر به فرد و سرشار از ایثار داشتند. مرور زندگی و رفتار آنان می‌تواند درس‌های ارزشمندی برای همه ما داشته باشد و پیمان ببندیم که در مسئولیت‌ها و اطلاع‌رسانی، مسیر آن‌ها را ادامه دهیم.

عابدینی در پایان سخنان خود، تأکید کرد: همانگونه که دکتر شریعتی بیان کرده است، شهیدان کاری حسینی انجام دادند و ما که باقی مانده‌ایم، باید کاری زینبی انجام دهیم. اطلاع‌رسانی درست و مسئولانه، پیام‌آور ارزش‌های شهیدان و استمراردهنده فرهنگ جهاد و شهادت در جامعه خواهد بود.

برچسب ها: حسن عابدینی ، معاونت سیاسی رسانه ملی ، پاسداشت شهدا
