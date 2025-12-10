باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - محمد مرادی، مجری سرمایه‌گذاری نیروگاه‌های خورشیدی شرکت آب نیرو، در پاسخ به سوال خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: نیروگاه‌های برق آبی به‌عنوان یکی از منابع تجدیدپذیر در کشور محسوب می‌شوند و ما در تلاش هستیم تا در حوزه تأمین انرژی پایدار، دامنه فعالیت‌های خود را گسترش دهیم. در همین راستا، شرکت آب نیرو با استفاده از ظرفیت زمین‌هایی که در طرح‌های اجرایی تحت تملک دارد، فعالیت‌هایی را در حوزه نیروگاه‌های خورشیدی آغاز کرده است.

مرادی ادامه داد: هدف ما جذب سرمایه‌گذاران برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی است.