طرح پیش‌فروش قطعی انواع قطعات سکه طلای بانک مرکزی با سال ضرب ۱۳۸۶ و سررسید ۲۷ اسفندماه، از هفته آینده در مرکز مبادله ایران اجرا می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - طرح پیش‌فروش قطعی انواع قطعات سکه طلای بانک مرکزی با سال ضرب ۱۳۸۶ و تاریخ سررسید ۲۷ اسفندماه، هفته آینده در مرکز مبادله ایران برگزار می‌شود.

مصطفی قمری‌وفا، مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی، با اعلام این خبر گفت: بازه زمانی واریز وجه برای شرکت در طرح پیش‌فروش از تاریخ ۲۲ تا ۲۴ آذرماه تعیین شده است و متقاضیان می‌توانند در روز سه‌شنبه ۲۵ آذرماه سفارش‌گذاری خود را انجام دهند.

به گفته قمری‌وفا، جزئیات مربوط به نحوه سفارش‌گذاری، قطعات عرضه‌شده و دیگر شرایط طرح، متعاقباً از سوی مرکز مبادله ایران اطلاع‌رسانی خواهد شد.

 
