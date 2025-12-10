امروز چهارشنبه ۱۹ آذرماه ۱۴۰۴ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۱۳۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.

باشگاه خبرنگاران جوان - امروز چهارشنبه ۱۹ آذرماه ۱۴۰۴ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۱۳۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۱۲ میلیون و ۶۴۸ هزار تومان معامله می‌شود.

محصول  نرخ
سکه طرح جدید  ۱۳۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان
سکه طرح قدیم ۱۲۷ میلیون  تومان
نیم سکه ۷۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان
ربع سکه ۴۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان
سکه گرمی  ۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان
طلای ۱۸ گرمی ۱۲ میلیون و ۶۴۸ هزار تومان
طلای ۲۴ عیار ۱۶ میلیون و ۸۶۲ هزار تومان
سامانه ملی ایوان آغاز به کار کرد+فیلم