باشگاه خبرنگاران جوان - امروز چهارشنبه ۱۹ آذرماه ۱۴۰۴ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۱۳۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به فروش میرسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۱۲ میلیون و ۶۴۸ هزار تومان معامله میشود.
|محصول
|نرخ
|سکه طرح جدید
|۱۳۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان
|سکه طرح قدیم
|۱۲۷ میلیون تومان
|نیم سکه
|۷۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان
|ربع سکه
|۴۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان
|سکه گرمی
|۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان
|طلای ۱۸ گرمی
|۱۲ میلیون و ۶۴۸ هزار تومان
|طلای ۲۴ عیار
|۱۶ میلیون و ۸۶۲ هزار تومان