مدیرکل صنعت، معدن و تجارت فارس گفت: حجم فعلی مبادلات تجاری بین فارس و ازبکستان ۱۱ میلیون دلار است و قابلیت رشد چشمگیر دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - کریم مجرب در هفتمین نشست کارگروه توسعه صادرات غیر نفتی با حضور تیم‌های اقتصادی از ازبکستان و عراق، توسعه همکاری‌های صنعتی، تکمیل زنجیره‌های ارزش و گسترش مذاکرات رو‌در‌رو و B۲B میان فعالان اقتصادی دو طرف را از اهداف اصلی این نشست برشمرد.

او با اشاره به آخرین آمار مبادلات تجاری بین فارس و ازبکستان گفت: حجم تجارت دو طرف در سال گذشته به ۱۱ میلیون دلار رسید که عمده آن شامل کالا‌های شیمیایی، مواد خوراکی و انواع نوشیدنی بود.

مجرب افزود: در سفر اخیر هیأت اقتصادی فارس به ازبکستان، ظرفیت‌های قابل توجهی برای گسترش همکاری‌ها شناسایی شد؛ به‌ویژه در حوزه رنگ، رزین و حلال‌ها که اکنون سهمی حدود دو میلیون دلار در تجارت دو طرف دارد و می‌تواند به میزان قابل توجهی افزایش یابد.

مدیرکل صمت فارس، هدف اصلی برگزاری این نشست را تسهیل مذاکرات رو‌در‌رو و B۲B میان فعالان اقتصادی دو طرف عنوان کرد و تصریح کرد: فارس آمادگی دارد در ۳حوزه اصلی نوآوری و بهره وری، _ جذب سرمایه گذاری و همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای، تکمیل زنجیره‌های ارزش در تبادلات تجاری خود با ازبکستان، به‌ویژه با منطقه سرخان‌دریا، همکاری‌های گسترده‌تری را دنبال کند.

او همچنین ازبکستان را یکی از بزرگ‌ترین تأمین‌کنندگان سنگ گرانیت در منطقه دانست و اظهار داشت: استان فارس در زمینه صادرات مصالح ساختمانی، مواد غذایی و کشاورزی، صنایع شیمیایی و پتروشیمی و همچنین صنایع الکترونیک ظرفیت‌های قابل توجهی دارد.

به گفته مجرب، هیأت ازبکستان در جریان این سفر از برخی واحد‌های تولیدی فعال در این حوزه‌ها نیز بازدید خواهد کرد.

پتانسیل‌های منحصر‌به‌فرد فارس در جذب همکاری‌های منطقه‌ای

محمدصادق حمیدیان رئیس اتاق بازرگانی فارس هم در این نشست افزود: استان فارس، به‌دلیل برخورداری از مجموعه‌ای کم‌نظیر از ظرفیت‌های صنعتی، معدنی، کشاورزی و گردشگری، می‌تواند نقش برجسته‌تری در تعاملات منطقه‌ای ایفا کند.

او با اشاره به جایگاه ممتاز فارس در حوزه میراث جهانی ادامه داد: این استان بیشترین تعداد آثار ثبت شده میراث جهانی کشور را در خود جای داده و این مزیت در کنار ظرفیت‌های تولیدی و صادراتی، زمینه‌ساز توسعه روابط اقتصادی با کشور‌های منطقه است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس اظهار کرد: استان فارس در بخش‌های صنعت، معدن و کشاورزی جزو قطب‌های مهم کشور محسوب می‌شود و همین جایگاه، نیاز به تأمین مواد اولیه و توسعه بازار‌های جدید را دوچندان کرده است.

حمیدیان با تاکید بر ضرورت گسترش روابط اقتصادی با کشور‌های عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا گفت: با توجه به رفع برخی تعرفه‌های تجاری و ظرفیت‌های ایجاد شده در موافقتنامه اوراسیا، انتظار داریم حضور هیات تجاری استان سرخان‌دریا کشور ازبکستان و همچنین کشور عراق در فارس، نقطه آغازین فصلی جدید از همکاری‌های اقتصادی باشد.

او ابراز امیدواری کرد که تعاملات تجاری استان فارس با کشور‌های منطقه از جمله ارمنستان و عراق با سرعت بیشتری توسعه یابد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس ادامه داد: همگرایی اقتصادی میان فارس و کشور‌های همسایه می‌تواند به تقویت زنجیره تامین، توسعه صادرات و افزایش سرمایه‌گذاری مشترک منجر شود.

حمدیان اظهار کرد: در نشست امروز تلاش خواهد شد که فرصت‌های سرمایه‌گذاری و زمینه‌های همکاری مشترک مورد بررسی قرار گیرد.