نایب رئیس سابق اتاق بازرگانی مشترک ایران و گرجستان گفت: مقابله با سفته‌بازی و سوق دادن سرمایه‌ها به سمت تولید، یک پیش‌شرط برای رشد اقتصادی است که اجرای آن از طریق مالیات بر سوداگری امکان پذیر است.

باشگاه‌خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری- مقابله با سفته‌بازی و سوق دادن سرمایه‌ها به سمت تولید، یک پیش‌شرط برای رشد اقتصادی است. وقتی سود دلالی چند برابر تولید باشد، طبیعی است که سرمایه از بخش‌های مولد فرار و به بخش‌های سودآور و مصون از مالیات سوق پیدا می‌کند. بهترین مسیر برای از رونق انداختن سفته‌بازی و تقویت تولید در کشور اجرای قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی است. 

حمایت از تولید یکی از مهم‌ترین وظایف حاکمیت محسوب می‌شود. به ویژه در شرایط فعلی که کمبود نقدینگی در کشور وجود دارد و با مشکلاتی از قبیل تورم و تحریم روبرو هستیم، حمایت از بخش تولید اهمیت بالایی دارد. این موضوع همواره مورد تأکید مقام معظم رهبری است و در قوانین بالادستی نیز مورد توجه قرار گرفته است.

به زعم بسیاری، اجرای قانون مالیات بر سوداگری می‌تواند به صورت غیرمستقیم به حمایت از تولید منجر شود. زیرا هزینه‌ سوداگری را بالا می‌برد و نقدینگی را به سمت بخش‌های مولد سوق می‌دهد. از طرف دیگر، وقتی مالیات از بخش‌های سوداگرانه اخذ می‌شود، شرایط برابر برای فعالان اقتصادی در بخش‌های تولیدی و غیرتولیدی به وجود می‌آید.

در شرایط فعلی که تولیدکنندگان مالیات می‌پردازند و بخش‌های سوداگری مصون از مالیات هستند، انگیزه‌ای برای فعالیت اقتصادی سالم و قانونی باقی نمی‌ماند. در راستای حل این مشکل باید حاکمیت به اجرای قانون مالیات بر سوداگری بپردازد و هزینه فعالیت‌های سوداگرانه را افزایش دهد.

دولت وظیفه دارد به ایفای نقش خود به عنوان یک تنظیم‌گر در فضای اقتصادی کشور مبادرت کند. در همین راستا، استفاده از مالیات به عنوان یک ابزار تنظیم‌گر مدنظر قرار گرفته است که اقدام مهم و قابل‌توجهی به شمار می‌رود.

نظرات مریم سلطانی، نایب رئیس سابق اتاق بازرگانی مشترک ایران و گرجستان  با اشاره به این موضوع که مهم‌ترین اثر قانون مالیات بر سوداگری این است که هزینه فعالیت‌های غیرمولد را بالا می‌برد، تصریح کرد: در سال‌های اخیر بخش زیادی از نوسانات شدید قیمت در بازارهایی مثل مسکن، خودرو و ارز حاصل معاملات کوتاه‌مدت و صرفاً سوداگرانه بوده است. این قانون دقیقاً به همین بخش ضربه می‌زند و به همین دلیل مثبت ارزیابی می‌شود.

وی ادامه داد: وقتی کسی بداند خرید و فروش کوتاه‌مدت با مالیات سنگین همراه است، عملاً انگیزه‌ای برای دلالی باقی نمی‌ماند و بازار برای مصرف‌کننده واقعی آرام‌تر می‌شود. با توجه به مواردی که گفته شد، اجرای قانون مالیات بر سوداگری را یک ضرورت برای کنترل تورم و ثبات اقتصادی می‌دانم.

سلطانی گفت: رونق گرفتن بخش سوداگری در کشور اثرات مخرب شدیدی بر اقتصاد ملی دارد. بالا رفتن قیمت‌ها، تضعیف تولیدکنندگان و تحت فشار قرار گرفتن مردم و معیشت آن‌ها از جمله این نتایج است.

این فعال اقتصادی توضیح داد: مقابله با سفته‌بازی و سوق دادن سرمایه‌ها به سمت تولید، یک پیش‌شرط برای رشد اقتصادی است. وقتی سود دلالی چند برابر تولید باشد، طبیعی است که سرمایه از بخش‌های مولد فرار و به بخش‌های سودآور و مصون از مالیات سوق پیدا می‌کند. بهترین مسیر برای از رونق انداختن سفته‌بازی و تقویت تولید در کشور اجرای قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی است.

 

 

