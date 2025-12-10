باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - وزارت دفاع تایلند اعلام کرد که از زمان از سرگیری درگیری‌ها بین دو همسایه جنوب شرقی آسیا در روز یکشنبه، بیش از ۴۰۰ هزار تایلندی از مناطق مرزی با کامبوج تخلیه شده‌اند.

سوراسانت کونگزیری، سخنگوی وزارت دفاع این تایلند در یک کنفرانس خبری با اصلاح تخمین قبلی دولت مبنی بر ۱۸۰ هزار نفر تخلیه شده، گفت: «بیش از ۴۰۰ هزار نفر به پناهگاه‌ها منتقل شده‌اند.»

او افزود: «غیرنظامیان به دلیل آنچه که ما تهدید قریب‌الوقوع برای امنیت آنها می‌دانستیم، مجبور به تخلیه دسته جمعی شدند.»

درگیری مرگبار بین تایلند و کامبوج مجددا شعله‌ور شده، هفته‌ها پس از آنکه دو طرف توافق آتش‌بسی را در مالزی امضا کردند که به گفته دونالد ترامپ، با میانجی‌گری او رخ داد.

به نوشته الجزیره، اکنون این توافق پس از درگیری مجدد سربازان این دو همسایه در جنوب شرق آسیا، در آستانه فروپاشی است. دستکم ۱۲ نفر تاکنون کشته و هزاران تَن از هر دو طرف آواره شده‌اند و درگیری‌ها برای دومین روز ادامه دارد و حتی منجر به حمله جنگنده تایلندی به کامبوج شده است.

پیش از این نزدیک به ۵۰ نفر در جریان درگیری‌های پنج روزه ماه جولای کشته و ۳۰۰۰۰۰ نفر آواره شده بودند، قبل از آن که توافق قبلی امضا شود.

منبع: النشره