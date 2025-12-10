باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - سیاوش پرویزی‌نژاد، رئیس اداره امور صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: سازمان بورس و اوراق بهادار در حال حاضر ساختار کلی صندوق سرمایه‌گذاری در ابزار تأمین مالی خصوصی را نهایی کرده و طی یک فراخوان نظر فعالان و نهاد‌های مالی را در این خصوص دریافت نموده است.

او افزود: انتظار می‌رود تا پایان سال این مقررات نهایی شده و مجوز موافقت اصولی در اختیار نهاد‌های مالی واجد شرایط قرار گیرد.

پرویزی‌نژاد به تاریخچه صندوق‌های سرمایه‌گذاری اشاره کرد و گفت: این صندوق‌ها طی عمر ۱۷ ساله خود با عملکرد شفاف و کارا توانسته‌اند منابع قابل توجهی را از سرمایه‌گذاران جذب نموده و با تخصیص بهینه منابع بازده قابل قبولی کسب نمایند.

او در پایان تأکید کرد: تخصیص بهینه منابع و همچنین تأمین مالی غیرتورمی یکی از مهم‌ترین نقش‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اقتصاد است.