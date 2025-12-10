رئیس اداره امور صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس گفت: سازمان بورس و اوراق بهادار در حال حاضر ساختار کلی صندوق سرمایه‌گذاری در ابزار تأمین مالی خصوصی را نهایی کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - سیاوش پرویزی‌نژاد، رئیس اداره امور صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: سازمان بورس و اوراق بهادار در حال حاضر ساختار کلی صندوق سرمایه‌گذاری در ابزار تأمین مالی خصوصی را نهایی کرده و طی یک فراخوان نظر فعالان و نهاد‌های مالی را در این خصوص دریافت نموده است. 

او افزود: انتظار می‌رود تا پایان سال این مقررات نهایی شده و مجوز موافقت اصولی در اختیار نهاد‌های مالی واجد شرایط قرار گیرد. 

پرویزی‌نژاد به تاریخچه صندوق‌های سرمایه‌گذاری اشاره کرد و گفت: این صندوق‌ها طی عمر ۱۷ ساله خود با عملکرد شفاف و کارا توانسته‌اند منابع قابل توجهی را از سرمایه‌گذاران جذب نموده و با تخصیص بهینه منابع بازده قابل قبولی کسب نمایند. 

او در پایان تأکید کرد: تخصیص بهینه منابع و همچنین تأمین مالی غیرتورمی یکی از مهم‌ترین نقش‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اقتصاد است. 

برچسب ها: بورس ایران ، بازار سرمایه ، صندوق سرمایه گذاری
خبرهای مرتبط
عوامل کلیدی در رشد بازار سرمایه/ بازار سرمایه می‌تواند به اعداد بالاتری دست یابد؟
طرح رویش به دنبال پاسخ به دو دغدغه اصلی در اقتصاد کشور/ زمان اجرای طرح مشخص شد
در گزارش باشگاه خبرنگاران جوان بخوانید؛
بورس سوار بر مدار صعودی/ نوسان جزئی از ذات بازارهای مالی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
روز شمار اجرای طرح سه نرخی شدن بنزین آغاز شد/ پایان توزیع بنزین یارانه‌ای پرمصرف‌ها و خودرو‌های خاص
عاملان بازار موجود نهاده‌های دامی باید مواخذه شوند
دولت، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد؛ مقصران وضعیت فعلی بازار ارز؟
علت نوسانات بازار مرغ چیست؟ / مرغ‌ها گرسنه‌اند
تخلیه آب تاسیسات کشاورزی به منظور کاهش ترکیدگی لوله
توقف ترخیص مواد اولیه از طریق ابطال کارت‌های بازرگانی+ فیلم
دفتر خدمات صادرات ایران در آستانه راه‌اندازی می‌شود
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۹ آذرماه ۱۴۰۴
جدیدترین ابزار محاسبه قیمت بیمه شخص ثالث؛ دقت و سرعت
پایان موفقیت آمیز تعمیرات اساسی پالایشگاه کرمانشاه
آخرین اخبار
توافق ایران و بلاروس در تولید مشترک ماشین‌آلات کشاورزی و کود پتاسه
اجرای مالیات بر سوداگری زمينه ساز تقویت تولید در کشور
پرواز پهپاد‌ها برای بارورسازی ابر‌ها در کشور
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۹ آذرماه ۱۴۰۴
۲۵ آذر، پیش‌فروش سکه‌های ۱۳۸۶ برگزار می‌شود
استفاده از ظرفیت زمین‌های تحت تملک شرکت آب نیرو برای پروژه‌های خورشیدی+ فیلم
میزان مصرف روزانه مازوت نیروگاه‌ها اعلام شد
آماده باش سازمان راهداری در ۲۲ استان کشور/ هیچ محوری مسدود نیست
خلیج فارس به ساحل اصفهان رسید، اما مشکل بی آبی حل نشد
پایان موفقیت آمیز تعمیرات اساسی پالایشگاه کرمانشاه
جدیدترین ابزار محاسبه قیمت بیمه شخص ثالث؛ دقت و سرعت
توقف ترخیص مواد اولیه از طریق ابطال کارت‌های بازرگانی+ فیلم
دفتر خدمات صادرات ایران در آستانه راه‌اندازی می‌شود
علت نوسانات بازار مرغ چیست؟ / مرغ‌ها گرسنه‌اند
دولت، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد؛ مقصران وضعیت فعلی بازار ارز؟
عاملان بازار موجود نهاده‌های دامی باید مواخذه شوند
تخلیه آب تاسیسات کشاورزی به منظور کاهش ترکیدگی لوله
روز شمار اجرای طرح سه نرخی شدن بنزین آغاز شد/ پایان توزیع بنزین یارانه‌ای پرمصرف‌ها و خودرو‌های خاص
از بومی‌سازی تا سرمایه‌گذاری؛ عسلویه میزبان رویداد ملی صنعت پتروشیمی
تشدید بارش ها در بسیاری از نواحی کشور تا پایان هفته
دستور تخریب واحدی در پهنه‌های گسلی را نداده‌ایم
واکسیناسیون به موقع از بحران در حوزه دام سنگین جلوگیری کرد
۳۵۰ نیاز فناورانه جدید در پتروفن ثبت شد/ سرمایه‌گذاری ۶۵ میلیون دلاری در حوزه پتروشیمی
حذف سهمیه بنزین خودرو‌های نوشماره زیر یک میلیارد تومان منتفی شد
۱.۷ میلیون لیتر کاهش مصرف گاز طی ۴ سال گذشته
فرزین: افزایش عرضه ارز به بازار کلید خورد
جهان پتروشیمی وارد عصر جدیدی می‌شود
قیمت خودرو در بازار آزاد سه‌شنبه ۱۸ آذرماه
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۸ آذرماه ۱۴۰۴
یازدهمین کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و قطر بهمن‌ماه در تهران برگزار می‌شود