فرماندار دلفان از قطع ارتباط ۷۰ روستای این منطقه با مرکز شهرستان نورآباد به دلیل بارش سنگین برف خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید رضا سلامتی اظهار داشت: از بامداد امروز بارش برف آغاز شده و به شدت ادامه داشته که باعث قطع کامل ارتباط برخی از روستا‌ها با مرکز شهرستان شده است و در این راستا مدارس ابتدایی نوبت عصر نیز به دلیل شرایط جوی تعطیل شدند.

وی افزود: با وجود بارش برف شدید خوشبختانه راهداران به صورت شبانه‌روزی در حال تلاش هستند و راه‌های اصلی شهرستان همچنان باز بوده و تردد در آنها ادامه دارد

وی عنوان کرد: شرایط جوی پیچیده است و در برخی از محور‌های کوهستانی مانند گردنه گشور در مسیر نورآباد به کرمانشاه ارتفاع برف به ۱۰ سانتی‌متر رسیده که عبور از آن را دشوار کرده است.

فرماندار دلفان بیان کرد: بارش برف همچنان ادامه دارد و امیدواریم با همکاری مردم و تلاش‌های مستمر راهداران، مشکلات مربوط به تردد هرچه زودتر رفع شود.

شهرستان دلفان با مرکزیت نورآباد با ۱۵۰ هزار نفر جمعیت و بیش از ۴۰۰ روستا در شمال شرقی لرستان قرار دارد.

منبع: ایرنا

برچسب ها: برف ، راه ها
