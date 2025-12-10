معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد از افزایش ۶ هزار متر فضای آموزشی در مجتمع آموزشی پردیس رحمتیه این دانشگاه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا خدابنده - دکتر شهرام طهماسبیان از توسعه زیرساختها خبر داد و گفت: با احداث دو دانشکده پیراپزشکی و بهداشت، ۶ هزار متر فضای آموزشی به این دانشگاه افزوده شده است.
وی افزود: تا پایان امسال ۲۰ پروژه عمرانی تکمیل و به صورت رسمی افتتاح خواهد شد.
طهماسبیان از اخذ ۵۴۶ مجوز استخدامی طی سال جاری خبر داد و گفت: پذیرفته شدگان ازمون اتخدامی درحال گذراندن مراحل گزینش و مصاحبه هستند و به زودی کار خود را آغاز میکنند.
وی همچنین گفت: طی سال جاری بخش عمدهای از مطالبات و معوقات کادر درمان و پرسنل پرداخت شد.
معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد ادامه داد: امسال شاهد نصب تجهیزات پزشکی پیشرفته و بروز بودهایم که شاخصترین آنها شامل سیتی آنژیوگرافی، رادیوتراپی، اسپکت سی تی،ام ارای، سیتی سیمولاتور و ... میباشد که در ساختمان الحاقی بیمارستان هاجر (س) شهرکرد نصب شدهاند و به زودی بیمار پذیر میشوند.
طهماسبیان ادامه داد: بخش اورژانس بیمارستان هاجر (س) شهرکرد نیز به ساختمان الحاقی انتقال یافته است و در فضایی جدید با امکانات بروز به بیماران خدمات میدهد.