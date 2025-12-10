باشگاه خبرنگاران جوان - فرزانه صادق در نشست با پیمانکاران حوزه راه‌سازی و راه‌آهن با اشاره به مصوبه دولت مبنی بر نرخ‌گذاری عوارض آزادراهی در وزارت راه و شهرسازی اظهار داشت: در یک سال و اندی گذشته تلاش شده است موانع کاهش یابد.

صادق با اشاره به دشواری‌های یک سال و چهار ماه گذشته از جمله ناترازی‌های مالی و انرژی و جنگ ۱۲ روزه گفت: با وجود این شرایط، گزارش‌ها نشان می‌دهد در حوزه آزادراه‌ها، بزرگراه‌ها، خطوط ریلی و توسعه بنادر رشد داشته ایم.

وی در ادامه با اشاره به اجرای پروژه‌های لایروبی در شمال و جنوب، برگزاری مناقصات و بازگرداندن فرودگاه‌های تبریز و اصفهان به مدار در جنگ ۱۲ روزه، با تأکید بر لزوم تکمیل پروژه‌ها اظهار داشت: بسیاری از پروژه‌های طولانی‌مدت با وجود مشکلات در حال تکمیل است و شاخص‌ها روند رو به رشد دارند، هرچند برخی موضوعات نیازمند پیگیری بیشتر است.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به ضرورت هماهنگی میان اجزای شبکه حمل‌ونقل کشور و نقش بنادر، آزادراه‌ها، بزرگراه‌ها و خطوط ریلی در توسعه شبکه‌ای اظهار داشت: بندر بدون اتصال به شبکه حمل‌ونقل نمی‌تواند نقش خود را ایفا کند.

وی با اشاره به اهمیت نوسازی ماشین‌آلات پیمانکاران گفت: در صورت تأمین ارز، ورود ماشین‌آلات با معافیت‌های گمرکی و مالیاتی امکان‌پذیر خواهد شد و بسته‌ای چند بندی در دست بررسی است تا از طریق اصلاح فرآیندها مشکلات پیمانکاران کاهش یابد همچنین برای دستیابی به توافق با سازمان امور مالیاتی، تلاش‌ها و پیگیری‌ها ادامه دارد.

صادق در ادامه از برنامه تأمین منابع مالی پروژه‌ها خبر داد و گفت: در دو تا سه قسط، حدود شش تا هشت همت تأمین اعتبار خواهد شد تا در تجدید کارگاه‌ها و پیشبرد پروژه‌ها اثرگذار باشد.

وزیر راه و شهرسازی با قدردانی از مدیران و کارکنان وزارتخانه گفت: با وجود فشارها و هجمه‌ها، پروژه‌های عمرانی کشور در مسیر تکمیل قرار گرفته و تا پایان سال چند طرح مهم به بهره‌برداری می‌رسد.

صادق از پیمانکارانی که با وجود مشکلات پای کار مانده‌اند قدردانی کرد و گفت: با وجود دشواری‌ها، پروژه‌های بزرگ در مسیر اجرا قرار دارند.

وزیر راه و شهرسازی در تشریح دستاوردهای یک سال اخیر گفت: اتصال راه‌آهن چابهار به زاهدان تا پایان سال تکمیل می‌شود، کنارگذر شمالی کرج به بهره‌برداری می‌رسد و ۸.۵ کیلومتر آزادراه تهران–شمال نیز طی دو تا سه سال آینده آماده خواهد شد.

وی افزود: قراردادهای آزادراهی با تلاش پیمانکاران احیا شده و اکنون پیشرفت بالایی دارند.

وزیر راه و شهرسازی همچنین درباره مسئولیت سنگین وزارتخانه در حوزه مسکن نیز گفت: منابع پشتیبان مسکن تنها باید از ظرفیت‌های وزارت راه و شهرسازی تأمین شود و ناترازی بانک‌ها اجرای کامل تسهیلات را دشوار کرده است که موجب شده بخشی از تأمین منابع از طریق مولدسازی اراضی دنبال می‌شود.

در ابتدای این نشست، هوشنگ بازوند، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت، مشکلات پیمانکاران حوزه زیربناهای حمل‌ونقل را تشریح کرد و در ادامه جمعی از پیمانکاران و سرمایه‌گذاران نیز نظرات خود را بیان کردند.

منبع: وزارت راه و شهرسازی