باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با فرارسیدن میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا (س) و روز زن، این شبکه با هدف ایجاد فضایی شاد و خانوادگی برای بینندگان، کنداکتور پایان هفته خود را با آثاری متنوع و تماشایی همراه کرده است.
بر اساس این گزارش، فیلمهای «دزدان مقبره»، «مادر»، «تاکسی ۵»، «سکوت»، «جویندگان طلا»، «ایوان»، «سفر بخیر»، «تعقیب و گریز»، «انتقام فیلیپ»، «من هنوز ترینیتی هستم»، «قول» و «ببرهای پرنده» طی روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه ۱۹ تا ۲۱ آذر ماه از شبکه نمایش روی آنتن خواهند رفت.
فیلم سینمایی «دزدان مقبره» به کارگردانی پارک جونگ بی، چهارشنبه ۱۹ آذر ماه ساعت ۱۷ تماشایی میشود.
در این فیلم با بازی لی جیهون، وو جین جو وهای سان شین خواهیم دید: کانگ دونگ که کلاهبردار و دزد مقبره است با گروهی قاچاقچی حرفهای آشنا میشود و توسط افراد فاسد دولتی حمایت میشود. کانگ دونگ به سفارش آنها سعی در دزدیدن شمشیر تاریخی عصر طلایی کره دارد که...
فیلم «مادر» به نویسندگی و کارگردانی زنده یاد علی حاتمی چهارشنبه ۱۹ آذر ماه ساعت ۱۹ روی آنتن میرود.
در این فیلم که سال ۱۳۶۸ ساخته شده، رقیه چهرهآزاد، محمدعلی کشاورز، فریماه فرجامی، اکبر عبدی، امین تارخ، جمشید هاشمپور، حمید جبلی، زنده یاد حمیده خیرآبادی، محبوبه بیات و اکرم محمدی بازی کردهاند.
فیلم «تاکسی ۵»، پنجمین قسمت از مجموعه محبوب «تاکسی» در ژانر اکشن ـ کمدی که ماجراهای پلیسی پرهیجان و طنز را در قالب تعقیب و گریزهای پرسرعت دنبال میکند، این فیلم چهارشنبه ۱۹ آذر ساعت ۲۱ روانه انتن میشود.
فیلم «سکوت» که توسط جان آر لئونتی کارگردانی شده است در چهارشنبههای وحشت شبکه ساعت ۲۳ روی آنتن میرود.
داستان این فیلم ترسناک، از آنجایی آغاز میشود که موجودات وحشتناک و مرگباری همه نقاط جهان را مورد حمله قرار میدهند و طعمههای انسانی خود را از طریق حس شنوایی حساسشان شکار میکنند و...
از بازیگرانی که در این فیلم به ایفای نقش پرداختهاند میتوان استنلی توچی، کرنان شیپکا، میراندا اتو، جان کوربت و کایل بریتکوپف را نام برد.
فیلم «جویندگان طلا» که توسط چارلز چاپلین کارگردانی شده. پنج شنبه ۲۰ آذر ساعت ۱ بامداد پخش میشود.
این فیلم شخصیتهایی سادهدل را دنبال میکند که به امید یافتن ثروت، سفری پراتفاق را آغاز میکنند.
از بازیگرانی که در این فیلم به ایفای نقش پرداختهاند میتوان چارلز چاپلین، مک سوین، تام مری، هنری برگمن و مالکوم ویت را نام برد.
فیلم «ایوان» که توسط تئا شاروک کارگردانی شده. پنج شنبه ۲۰ آذر ماه ساعت ۱۷ تماشایی میشود.
در خلاصه داستان این فیلم آمده است: یک گوریل به نام «ایوان» سعی میکند گذشته خود را با کمک یک فیل به نام «استلا» تغییر دهد، پس آنها نقشهای برای فرار از قفسی که در آن زندانی هستند، میکشند...
از بازیگرانی که در این فیلم به ایفای نقش پرداختهاند میتوان سم راکول، برایان کرانستون، فیلیپا سو، چاکا کان و مایک وایت را نام برد.
فیلم «سفر بخیر» به کارگردانی داریوش مودبیان پنج شنبه ساعت ۱۹ روانه آنتن شبکه نمایش میرود.
این فیلم ماجرای اکبر آقاست که در یزد شیرینی پزی دارد و از ترس دردسرهای بچه دار شدن، تن به ازدواج نمیدهد. در صورتی که برادر کوچکش اصغرآقا در اصفهان دارای همسر و چند فرزند قد و نیم قد است. اصغرآقا طی تماسی دعوت میکند تا اکبر برای متأهل شدن و ضمناً انجام کاری به اصفهان برود.
اکبر عبدی، حمیده خیرآبادی و داریوش اسدزاده در این فیلم به ایفای نقش پرداختهاند.
فیلم «تعقیب و گریز» به کارگردانی رنی هارلین پنج شنبه ۲۰ آذر ماه ساعت ۲۱ روی آنتن میرود.
در خلاصه داستان این فیلم آمده است: یک کارآگاه هنگ کنگی (جکی چان) و یک ولگرد آمریکایی دست به دست هم میدهند تا علیه یک جنایتکار بدنام چینی مبارزه کنند…
از ستارههای فیلم میتوان به جکی چان، فن بینگبینگ و جانی ناکسویل اشاره کرد.
«انتقام فیلیپ» قسمت اول به کارگردانی پیتر مالوتا، متناسب سازی شده برای نابینایان و ناشنوایان، پنج شنبه شب ساعت ۲۳ تماشایی میشود.
در خلاصه داستان این فیلم آمده است: یک غریبه مرموز پس از زخمی شدن در یک تیراندازی گسترده، به یک بیمارستان محلی آورده میشود. در این میان یک گروه بینالمللی با حمله به بیمارستان قصد از بین بردن او را دارند، اما…
هنرمندانی همچون ژان کلود ون دام، دنیل برنهارت، آتم ریسر، پیتر استورماره و ماریا کونچیتا آلونسو در این فیلم به ایفای نقش پرداختهاند.
«من هنوز ترینیتی هستم» به کارگردانی انتسو باربونی جمعه ۲۱ آذر ماه ساعت ۱ بامداد پخش میشود. این فیلم داستان دو برادر، ترینیتی و بمبینو، را روایت میکند. آنها در مقابل یک فرمانده فاسد و افرادش ... ترنس هیل، باد اسپنسر، هری کری جونیور، انتسو فییرمونته و دانا گیا در این فیلم نقش آفرینی کردهاند.
فیلم سینمایی «قول» که توسط شان پن کارگردانی شده، جمعه ۲۱ آذر ماه ساعت ۱۷ پخش میشود.
در خلاصه داستان این فیلم آمده است: جری بلک، کارآگاه پلیس کهنه کاری است که در شهر کوچکی در نوادا زندگی میکند. درست در روز بازنشستگی اش، مأموریت ناخوش آیندی به او واگذار میشود: دختری هفت ساله به طرز وحشیانهای به قتل رسیده و «جری» باید به بررسی محل قتل بپردازد و سپس آن خبر دردناک را به اطلاع پدر و مادر دختر برساند.
جک نیکلسون، آرون اکهارت، هلن میرن، رابین رایت و ونسا ردگریو در این فیلم به ایفای نقش پرداختهاند.
فیلم «ببرهای پرنده» به کارگردانی دینگ شنگ با بازی جکی چان جمعه ۲۱ آذر ماه ساعت ۱۹ روانه آنتن میشود.
در خلاصه داستان این فیلم آمده است: یک کارگر راهآهن (جکی چان) در کشور چین به منظور تهیه غذا برای نیازمندان، یک تیم از مبارزان آزادی تشکیل میدهد و...