باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - در جریان معاملات شاخص کل بورس با افزایش ۵۴ هزار و ۲۵۰ واحد در سطح ۳ میلیون و ۵۶۱ هزار واحد ایستاد. فارس، فولاد و پارسیان سه نمادی بودند که بیشترین تاثیر را در شاخص داشتند، خودرو، وبملت و وتجارت سه نماد پرتراکنش بودند. شاخص کل هموزن نیز با افزایش ۱۴ هزار و ۸۶۸ واحد در ارتفاع یک میلیون واحد قرار گرفت.
برترین گروه صنعتی بورس و فرابورس
امروز گروه فلزات اساسی بیشترین ارزش معامله را با ارزش ۹۰۷ میلیارد تومان به خود اختصاص داد. همچنین شیمیایی و بانکها درتبههای بعدی ارزش معاملات قرار داشتند.
بیشترین ارزش و حجم معاملات سهام در بورس
فیروزا، اهرم و افران بیشترین ارزش معامله و نمادهای خودرو، وتجارت۲ و وتجارت بیشترین حجم معامله را در بورس تهران تجربه کردند.