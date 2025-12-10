صندوق ضمانت سپرده‌ها اعلام کرد: در چارچوب اجرای مصوبه گزیر بانک آینده، از تاریخ ۲۴ آبان تا ۱۸ آذر ۱۴۰۴، تعداد ۸۱۸ میلیون سهم از سهام‌داران خریداری کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - صندوق ضمانت سپرده‌ها اعلام کرد: در چارچوب اجرای فرآیند «گزیر بانک آینده» و عهده‌دار شدن مدیریت گزیر این بانک توسط صندوق ضمانت سپرده‌های بانک مرکزی و مطابق بند (۵ - ۲) مصوبه‌ی شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مبنی بر خرید سهام سهام‌داران (به‌استثنای سهام‌داران عضو مالک واحد) از سوی صندوق، از روز شنبه ۲۴ آبان ماه تا پایان روز سه‌شنبه ۱۸ آذر ماه ۱۴۰۴، تعداد ۸۱۸ میلیون سهم خریداری شده است.

طبق این مصوبه، خرید سهام سهام‌داران واجد شرایط بانک آینده با نماد «وآیند»، بر اساس بالاترین قیمت پایانی سهم در تابلوی فرابورس طی یک سال منتهی به تاریخ تصویب گزیر بانک انجام می‌شود؛ قیمتی که برابر با ۸۹۵۰ ریال برای هر سهم تعیین شده است.

بر پایه‌ آخرین داده‌های معاملاتی منتهی به روز سه‌شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۴، روند خرید سهام سهام‌داران خُرد نتایج زیر را نشان می‌دهد:

مجموع سهام قابل فروش سهام‌داران واجد شرایط حدود ۲.۵ میلیارد سهم بوده که طی این دوره، تعداد ۸۱۸ میلیون سهم از سهام سهام‌داران واجد شرایط توسط صندوق ضمانت سپرده‌ها خریداری شده است. این میزان معادل ۳۲.۵ درصد از کل سهام قابل فروش بوده و ارزش تقریبی آن ۷۳۲۴ میلیارد ریال است.

روند خرید سهام با هدف صیانت از حقوق سهام‌داران خُرد، افزایش شفافیت و اجرای دقیق مصوبه‌ی سران قوا تا روز دوشنبه ۲۴ آذر ماه ۱۴۰۴ ادامه خواهد داشت. با توجه به فرصت کم باقی‌مانده، سهام‌داران در صورت تمایل می‌توانند سهام خود را تا تاریخ یاد شده واگذار نمایند.

این اقدام در کنار ارزش‌گذاری اموال و دارایی‌ها و تعیین تکلیف تعهدات، بخشی مهم از فرآیند گزیر بانک آینده است که در چارچوب مصوبه‌ی شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و هیأت عالی بانک مرکزی، توسط صندوق ضمانت سپرده‌ها، به‌عنوان مدیر گزیر در دست اجرا است.

برچسب ها: بانک آینده ، سهام بانک
خبرهای مرتبط
بانک مرکزی در مورد بانک آینده درست، اما دیر عمل کرد
ارزش‌گذاری و تعیین تکلیف دارایی‌های بانک آینده وارد فاز اجرایی شد
مشمولیت مالیاتی سود ناشی از بنگاهداری و سود سهام بانک‌ها در سال شناسایی درآمد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۵ ۱۹ آذر ۱۴۰۴
از جیب بیت المال
۰
۰
پاسخ دادن
عارف تصویب‌نامه شورای عالی اداری درخصوص ساماندهی نهاد‌های شورایی را ابلاغ کرد
رها شدگی بازار ارز و تداوم روند صعودی نرخ دلار
ترانزیت کالا از مرز‌های زمینی کشور به مرز ۱۱ میلیون تُن رسید
تولید شیرخشک نوزاد در آذرماه کمتر از نیاز بازار
۷۰ درصد اراضی کشاورزی سنددار شدند
قیمت انواع گل در روز مادر
پیشرفت زیرسازی راه آهن چابهار _ زاهدان به ۹۵ درصد رسید
۵ هزار و ۴۶۹ همت تسهیلات توسط شبکه بانکی پرداخت شد
آخرین اخبار
۵ هزار و ۴۶۹ همت تسهیلات توسط شبکه بانکی پرداخت شد
پیشرفت زیرسازی راه آهن چابهار _ زاهدان به ۹۵ درصد رسید
ترانزیت کالا از مرز‌های زمینی کشور به مرز ۱۱ میلیون تُن رسید
قیمت انواع گل در روز مادر
۷۰ درصد اراضی کشاورزی سنددار شدند
تولید شیرخشک نوزاد در آذرماه کمتر از نیاز بازار
رها شدگی بازار ارز و تداوم روند صعودی نرخ دلار
عارف تصویب‌نامه شورای عالی اداری درخصوص ساماندهی نهاد‌های شورایی را ابلاغ کرد
مستمری آذرماه مددجویان بهزیستی و کمیته امداد واریز شد
ترافیک سنگین در تمامی محورهای شمالی کشور/ برف و باران در شهرهای شمالی شدت گرفت
نفوذ سامانه بارشی جدید به کشور از هفته آينده
فراخوان عمومی تبدیل خودرو‌های بنزینی به دوگانه‌سوز
کانال سبز گمرکی بین ایران و قزاقستان ایجاد شود
صرفه اقتصادی قیمت سی ان جی نسبت به بنزین اعلام شد
ارتقای جایگاه ایران در کریدور‌های بین‌المللی ترانزیتی
کنترل جریان نقدینگی کشور از طریق اجرای طرح مالیات بر سوداگری
هشدار هواشناسی برای تشدید بارش‌ها تا پایان هفته
تامین ارز واردات از ۴۰.۸ میلیارد دلار گذشت
قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۱۹ آذرماه
تأکید دوباره سازمان مالیاتی بر اخذ مالیات از بنگاه‌داری بانک‌ها
رفیع زاده: محدودیت آزمون جذب ۵۰۰ مدیر جوان برداشته شد
سقاب اصفهانی: اساسنامه سازمان مدیریت راهبردی انرژی در دولت تصویب شد
سامانه ثبت اطلاعات واحد تولیدی صنفی طراحی شد
پرداخت ۶۰۰ میلیون تومان به پروژه‌های تحت پوشش نهاد‌های حمایتی در شهر‌های جدید
مابه التفاوت قیمت برنج به دهک‌های مختلف پرداخت می‌شود/ قیمت شیرخام به زودی اصلاح می‌شود
حراج سکه چهارشنبه‌ها برگزار می‌شود
تمرکز بر «گردشگری زیارت» با هدف کاهش هزینه و افزایش کیفیت خدمات+فیلم
خرید ۸۱۸ میلیون سهم سهام‌داران خُرد بانک آینده از سوی صندوق ضمانت سپرده‌ها
افزایش بیش از ۵۴ هزار واحدی شاخص کل بورس/ عبور شاخص کل هم‌وزن از مرز یک میلیون واحد
سامانه ملی ایوان آغاز به کار کرد+فیلم