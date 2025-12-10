سخنگوی کاخ ریاست جمهوری روسیه تاکید کرد که این کشور در اوکراین صلح پایدار می‌خواهد نه آتش‌بس.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دیمیتری پسکوف، سخنگوی ریاست جمهوری روسیه (کرملین) امروز چهارشنبه اعلام کرد که روسیه برای صلح با اوکراین تلاش می‌کند، نه آتش‌بس.

پسکوف به خبرنگاران گفت: «ما برای صلح تلاش می‌کنیم، نه آتش‌بس. صلح پایدار و بادوام در اوکراین، بر اساس توافق‌نامه‌های امضا شده، اولویت مطلق مسکو است.»

پسکوف در ادامه تاکید کرد که اظهارات اخیر دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در مورد اوکراین که در آن گفته بود مسکو قطعا در جنگ تقریبا چهار ساله پیروز خواهد شد و کی‌یف باید زمین واگذار کند، با دیدگاه روسیه مطابقت دارد.

سخنگوی کرملین با «بسیار مهم» خواندن اظهارات ترامپ در مصاحبه اخیرش با پولیتیکو گفت: «از بسیاری جهات، در مورد عضویت در ناتو، در مورد سرزمین‌ها، در مورد چگونگی از دست دادن زمین توسط اوکراین، این اظهارات با درک ما مطابقت دارد.»

این درحالی است که پیش از این ولودیمیر زلنسکی رئیس‌جمهور اوکراین گفته بود: کی‌یف در حال کار بر روی پیشنهادی برای آتش‌بس انرژی با روسیه است.

منبع: اسپوتنیک

