باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - مرحله رفت مسابقات گروه دوم لیگ دسته اول فوتسال بانوان باشگاه های کشور با شرکت ۵ تیم از بیست و پنجم تا بیست و نهم آذرماه در سالن ورزشی سرداران شهید نوبخت بابلسر برپا خواهد شد.

هیات فوتبال کهگیلویه و بویراحمد، مهرگان اسفراین، فجر ساوه، پارسه دهیاری شرف آباد کرمان و تکنیک برتر بابلسر، تیم های حاضر در این مسابقات هستند که به صورت دوره ای به مصاف هم می روند.

تکنیک برتر بابلسر با مدیری علیرضا طهیری و هدایت سیده هانیه مرعشی تنها نماینده مازندران در رقابت‌های لیگ دسته اول فوتسال بانوان باشگاه های کشور است.

مسابقات گروه نخست لیگ دسته اول فوتسال بانوان باشگاه های کشور نیز با شرکت ۶ تیم پازدشت جهان معین پرند، هشت چابک، پلی وایتال دلیجان، آرکاماکو، پیشتازان خرم‌آباد و درنیکا شایگان خمینی‌شهر در اراک برگزار می شود.

تیم های حاضر در مرحله مقدماتی رقابت ها که به صورت رفت و برگشت باهم روبرو خواهند شد و تیم های اول و دوم نیز جواز صعود به مرحله نیمه نهایی را کسب‌ می کنند.